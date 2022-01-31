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    «Коламбус» разделается с аутсайдерами Восточной конференции?

    «Монреаль» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч НХЛ 31 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Коламбус»
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    «Коламбус» против «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Белл Центре» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Января 2022 года

    «Монреаль»

    Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли в 43 играх текущего сезона собрали всего 23 балла. В рейтинге Атлантического дивизиона канадская команда застряла на последнем месте.

    В выездной встрече 19 января «Монреаль» сенсационно победил «Даллас» (5:3), благодаря чему прервал 6-матчевую безвыигрышную серию. Но после поединка с техасцамм «Канадиенс» снова начали сливаться.

    Коэффициенты матча Монреаль — Коламбус

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Очередная линия разочарований дошла до пяти матчей. Стартанула серия поверь с гостевого турне, во время которого парни Доминика Дюшарма уступили «Вегасу» (3:4 ОТ), «Колорадо» (2:3 ОТ) и «Миннесоте» (2:8).

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    После избиения в Сент-Поле «Монреаль» вернулся в Канаду, где устроил замес с «Анахаймом», но потерпел неудачу (4:5). В последней игре «Хабс» в одну калитку влетели «Эдмонтону» (2:7).

    «Коламбус»

    «Мундиры» скатали в регулярке 41 поединок, заработав за этот период 39 очков. В зачете Столичного дивизиона ребята из Огайо занимают пятое место, но от зоны плей-офф отстают солидно — на 18 пунктов.

    Последний гостевой матч «Коламбус» провел 21 января. В тот игровой день «Блю Джекетс» в «Веллс Фарго Центре» встретились с «Филадельфией» и обошлись там малой кровью (2:1).

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    • После победы над «Флайерз» подопечные Брэда Ларсена на четыре поединка вернулись домой. В первой игре на «Нэшнуайд Арене» «мундиры» крупно влетели «Питтсбургу» (2:5).

    Еще в паре матчей «Коламбус» пострадал от канадских соперников — «Оттавы» (1:2) и «Калгари» (0:6). В последней встрече «Блю Джекетс» камбэкнулись в зарубе с «Рейнджерс» (5:3).

    Коэффициенты

    Поставить на «Монреаль» в этой игре букмекеры предлагают за 2.73, на ничью они дают кэф 4.68, а на «Коламбус» — 2.25.

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    Прогноз

    В Канаде друг с другом встретятся аутсайдеры чемпионата, но «Монреаль», в отличие от «Блю Джекетс», выглядит намного печальнее. Парни из Огайо все же чаще проводят яркие матчи, один из которых они катнут и в «Белл Центре».

    Ставка

    Находясь на кураже после поединка с «Рейнджерс», коллектив Ларсена припечатает «Монреаль». Наши прогноз и ставка — «Коламбус» победит с коэффициентом 2.25.

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    «Монреаль» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Коламбус» разделается с аутсайдерами Восточной конференции?
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