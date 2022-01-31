«Монреаль»
Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли в 43 играх текущего сезона собрали всего 23 балла. В рейтинге Атлантического дивизиона канадская команда застряла на последнем месте.
В выездной встрече 19 января «Монреаль» сенсационно победил «Даллас» (5:3), благодаря чему прервал 6-матчевую безвыигрышную серию. Но после поединка с техасцамм «Канадиенс» снова начали сливаться.
Коэффициенты матча Монреаль — Коламбус
Очередная линия разочарований дошла до пяти матчей. Стартанула серия поверь с гостевого турне, во время которого парни Доминика Дюшарма уступили «Вегасу» (3:4 ОТ), «Колорадо» (2:3 ОТ) и «Миннесоте» (2:8).
После избиения в Сент-Поле «Монреаль» вернулся в Канаду, где устроил замес с «Анахаймом», но потерпел неудачу (4:5). В последней игре «Хабс» в одну калитку влетели «Эдмонтону» (2:7).
«Коламбус»
«Мундиры» скатали в регулярке 41 поединок, заработав за этот период 39 очков. В зачете Столичного дивизиона ребята из Огайо занимают пятое место, но от зоны плей-офф отстают солидно — на 18 пунктов.
Последний гостевой матч «Коламбус» провел 21 января. В тот игровой день «Блю Джекетс» в «Веллс Фарго Центре» встретились с «Филадельфией» и обошлись там малой кровью (2:1).
После победы над «Флайерз» подопечные Брэда Ларсена на четыре поединка вернулись домой. В первой игре на «Нэшнуайд Арене» «мундиры» крупно влетели «Питтсбургу» (2:5).
Еще в паре матчей «Коламбус» пострадал от канадских соперников — «Оттавы» (1:2) и «Калгари» (0:6). В последней встрече «Блю Джекетс» камбэкнулись в зарубе с «Рейнджерс» (5:3).
Коэффициенты
Поставить на «Монреаль» в этой игре букмекеры предлагают за 2.73, на ничью они дают кэф 4.68, а на «Коламбус» — 2.25.
Прогноз
В Канаде друг с другом
Ставка
Находясь на кураже после поединка с «Рейнджерс», коллектив Ларсена припечатает «Монреаль». Наши прогноз и ставка — «Коламбус» победит с коэффициентом 2.25.