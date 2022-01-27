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    «Торонто» легко справится с «Анахаймом» на своей площадке?

    «Торонто» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч НХЛ 27 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Анахайм»
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    Джон Таварес
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2022 года

    «Торонто»

    В 38 встречах канадской бригаде из Онтарио удалось зацепить 53 балла, благодаря чему она находится на третьем месте в Атлантическом дивизионе и опережает «Бостон» на 3 пункта.

    После 4-матчевой серии побед, добытой в период с 12 декабря по 6 января, результаты «Торонто» стали менее предсказуемыми. В трех поединках из шести дальнейших «листочки» проиграли.

    Коэффициенты матча Торонто — Анахайм

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  • 5.20
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    Первое поражение «Мэйпл Лифс» хватанули в замесе с «Колорадо» в Денвере (4:5 ОТ), а после победы над «Вегасом» (4:3 Б) подопечные Шелдона Кифа сенсационно уступили «Аризоне» (1:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Провалив встречу с одной из слабейших команд лиги, «Торонто» устроил зарубу с «Сент-Луисом», в которой оказался сильнее (6:5). В следующих матчах «Мэйпл Лифс» проиграли «Рейнджерс» (3:6) и прихлопнули «Айлендерс» (3:1).

    «Анахайм»

    Калифорнийцы имеют в своей копилке 49 баллов, добытых в 44 встречах регулярки. В Тихоокеанской таблице «утки» занимают второе место и на три очка отстают от «Вегаса».

    После победы над «Детройтом» 10 января (4:3 Б) «Анахайм» настигла серия поражений, дошедшая до четырех поединков. Терпеть неудачи «кряквы» начали в домашней игре против «Питтсбурга» (1:4).

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    • Отправившись позже в гости, подопечные Далласа Икинса уступили «Миннесоте» (3:7) и «Чикаго» (0:3). Не помогли «Дакс» и родные стены 20 января, когда они всухую слились «Колорадо» (0:2).

    В паре последних матчей «Анахайм» выдал два зрелищных выступления. Сперва дома он грохнул «Тампу-Бэй» (5:1), а затем в «ТД Гарден» припечатал «Бостон» (5:3).

    Коэффициенты

    На победу «Торонто» в этой игре букмекеры предлагают кэф 1.52, коэффициент на ничью — 5.45, а на победу «Анахайма» — 5.40.

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    Прогноз

    В двух предыдущих встречах «Дакс» приятно удивили, сумев вынести тяжеловесов НХЛ. И «Тампе», и «Бостону» они отгрузили по 5 голов. Увидев такие результаты, «Торонто» не будет недооценивать соперников и выдаст максимально продуктивную игру.

    Ставка

    В Канаде хозяев ждет сложная заруба, в которой «Анахайм» будет сопротивляться до последнего, однако без очков «Мэйпл Лифс» дома не останутся. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 5.5 за 2.39.

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    «Торонто» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Торонто» легко справится с «Анахаймом» на своей площадке?
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