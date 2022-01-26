ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Хави одержала тяжелую победуУ Хави мало игроков для его футбола в «Барселоне» Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 18-24 января Юрген Клопп«Ливерпуль» подарил надежду на возрождение чемпионской гонки
  • 10:42
    • Надаль стал полуфиналистом Australian Open
  • 06:15
    • «Зенит» договорился о трансфере форварда «Интернасионаля»
  • 06:00
    • ЦСКА отказался отпустить парагвайского полузащитника в сборную
  • 05:46
    • Азмун сдал положительный тест на коронавирус
  • 00:00
    • Камерун стал очередным четвертьфиналистом Кубка Африки
    Все новости спорта

    В Ньюарке «Даллас» оставит хозяев без очков?

    «Нью-Джерси» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч НХЛ 26 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайлер Сегин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 26 Января 2022 года

    «Нью-Джерси»

    В 40 поединках банда из Джерси смогла заработать всего 35 очков, что делает команду шестой в Столичном дивизионе с 20-очковым отставанием от места в топ-4.

    После победы над «Коламбусом» 7 января (3:1) «Нью-Джерси» пережил небольшую серию поражений, стартовавшую со второй стыковой игры с «Блю Джекетс» (3:4).

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Даллас

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    Закончив противостояние с соперниками из Огайо, подопечные Линди Раффа отправились в Нью-Йорк, где уступили «Айлендерс» (2:3). А по возвращении домой «Дэвилз» крупно отлетели в матче с «Аризоной» (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    В следующем поединке «Нью-Джерси» выдал камбэк и затем — крупную победу над «Каролиной» (7:4). А в последней встрече банда Раффа не смогла справиться с «Лос-Анджелесом» (2:3).

    «Даллас»

    Техасцы приняли участие в 39 играх регулярного чемпионата и засели на пятом месте в Центральном дивизионе с 44 баллами в копилке. Расстояние между плей-офф — 9 пунктов.

    Вторая половина января началась для «Далласа» с трех подряд поражений. В двух встречах «шерифы» на чужой территории крупно влетели «Флориде» (1:7) и «Тампе-Бэй» (1:3).

  • НХЛ. «Миннесота» разгромила «Монреаль», Капризов набрал 100 очков, «Вашингтон» проиграл «Вегасу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 января
  • Сегодня

    • А как только «Старз» вернулись домой, они умудрились проиграть одному из аутсайдеров нынешнего сезона — «Монреалю» (3:5). В трех дальнейших матчах парни Рика Боунесса выглядели получше.

    Сперва «Даллас» перебил «Баффало» в «КиБанк Центре» (5:4), а затем на «Литл Сизарс Арене» — вырвал победу над «Детройтом» (5:4 ОТ). Еще в одной выездной игре техасцы припечатали «Филадельфию» (3:1).

    Коэффициенты

    Победу «Нью-Джерси» букмекеры предлагают взять да 2.83, а на «Даллас» можно поставить за 2.22. Ничья оценивается в 4.52.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В последних пяти матчах «Дэвилз» добыли всего одну победу, в остальных встречах они не зацепили ни единого балла и пропустили в каждом поединке по 3+ шайбы. «Даллас», который в последнее время вновь подает признаки жизни, должен без нервов брать очки.

    Ставка

    В этом противостоянии «шерифы» подтвердят статус фаворитов. Однако, учитывая любовь «Джерси» к закрытой игре, выноса в одну калитку в Ньюарке не будет. Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Барти — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Монфис — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Антверпен — Сент-Трюйден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Гент — Остенде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Джерси» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на хоккей. В Ньюарке «Даллас» оставит хозяев без очков?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры