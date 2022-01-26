В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 40 поединках банда из Джерси смогла заработать всего 35 очков, что делает команду шестой в Столичном дивизионе с 20-очковым отставанием от места в топ-4.

После победы над «Коламбусом» 7 января (3:1) «Нью-Джерси» пережил небольшую серию поражений, стартовавшую со второй стыковой игры с «Блю Джекетс» (3:4).

Закончив противостояние с соперниками из Огайо, подопечные Линди Раффа отправились в Нью-Йорк, где уступили «Айлендерс» (2:3). А по возвращении домой «Дэвилз» крупно отлетели в матче с «Аризоной» (1:4).

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В следующем поединке «Нью-Джерси» выдал камбэк и затем — крупную победу над «Каролиной» (7:4). А в последней встрече банда Раффа не смогла справиться с «Лос-Анджелесом» (2:3).

«Даллас»

Техасцы приняли участие в 39 играх регулярного чемпионата и засели на пятом месте в Центральном дивизионе с 44 баллами в копилке. Расстояние между плей-офф — 9 пунктов.

Вторая половина января началась для «Далласа» с трех подряд поражений. В двух встречах «шерифы» на чужой территории крупно влетели «Флориде» (1:7) и «Тампе-Бэй» (1:3).

А как только «Старз» вернулись домой, они умудрились проиграть одному из аутсайдеров нынешнего сезона — «Монреалю» (3:5). В трех дальнейших матчах парни Рика Боунесса выглядели получше.

Сперва «Даллас» перебил «Баффало» в «КиБанк Центре» (5:4), а затем на «Литл Сизарс Арене» — вырвал победу над «Детройтом» (5:4 ОТ). Еще в одной выездной игре техасцы припечатали «Филадельфию» (3:1).

Коэффициенты

Победу «Нью-Джерси» букмекеры предлагают взять да 2.83, а на «Даллас» можно поставить за 2.22. Ничья оценивается в 4.52.

Прогноз

В последних пяти матчах «Дэвилз» добыли всего одну победу, в остальных встречах они не зацепили ни единого балла и пропустили в каждом поединке по 3+ шайбы. «Даллас», который в последнее время вновь подает признаки жизни , должен без нервов брать очки.

Ставка

В этом противостоянии «шерифы» подтвердят статус фаворитов. Однако, учитывая любовь «Джерси» к закрытой игре, выноса в одну калитку в Ньюарке не будет. Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.12.