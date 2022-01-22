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    С какими мыслями «Миннесота» повестит Чикаго?

    «Чикаго» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч НХЛ 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Миннесота»
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    «Миннесота» против «Анахайма»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 22 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Января 2022 года

    «Чикаго»

    В 39 матчах клуб из Иллинойса сумел зацепить всего 36 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он застрял на шестой строчке с 11-очковым отставанием от позиции в топ-4.

    С конца декабря и до 6 января включительно «Чикаго» переживал не лучшее время в регулярке, проигрывая каждому, с кем встречался. В итоге серия без побед дошла до шести поединков.

    Коэффициенты матча Чикаго — Миннесота

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Выбраться из этого кошмара подопечные Дерека Кинга сумели 9 января, когда в Неваде ошарашили «Вегас» (2:1). С матча против «Голден Найтс» стартовала победная серия «Блэкхокс».

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    Она продолжилась в поединках с «Коламбусом» (4:2), «Монреалем» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (3:0). В последней встрече удачная линия «ястребов» неожиданно накрылась в замесе с «Кракеном» (2:3 Б).

    «Миннесота»

    Бригада из Сент-Пола провела 35 поединков, в которых захватила 47 очков. В зачете Центрального дивизиона «Минни» занимает четвертое место, держа пятый «Виннипег» на 7-очковой дистанции.

    В конце прошлого года «Миннесота» умудрилась проиграть в четырех подряд встречах, а пятая неудача догнала «дикарей» уже в 2022. Случилось это в матче «Зимней классики» против «Сент-Луиса» (4:6).

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    • Однако после небольшой паузы парни Дина Эвансона выдали три подряд победы. Скромная серия «Минни» стартовала с выезда в «ТД Гарден» на поединок с «Бостоном» (3:2).

    Как только «Миннесота» вернулась домой, она переиграла «Вашингтон» (3:2 Б) и «Анахайм» (7:3). Последнюю встречу «дикари» скатали в Денвере, где не смогли перебить по буллитам «Колорадо» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Победу «Чикаго» в предстоящем матче букмекеры видят за 2.75, а победу «Миннесоты» — за 2.29. Коэффициент на ничью — 4.42.

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    Прогноз

    Перед очной встречей «Блэкхокс» выдали несколько крутых поединков, оформив четыре победы. Однако в большинстве матчей «Чикаго» бился с равными себе клубами.

    «Миннесота» при всех своих проблемах все же выше классом, да и ее место в зоне плей-офф сейчас не настолько прочное, чтобы прожигать очки в матчах с соперниками уровня «ястребов».

    Ставка

    В «Юнайтед Центре» «дикари» не будут играть в поддавки и выдадут хороший хоккей, который принесет им нужный результат. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит за 2.29.

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    «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на хоккей. С какими мыслями «Миннесота» повестит Чикаго?
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