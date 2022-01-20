В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

После 37 матчей в копилке банды из Ньюарка лежат 33 балла. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на шестом месте с отставанием от топ-4 на 18 очков.

В свежей памяти «Нью-Джерси» можно найти 3-матчевую беспроигрышную серию, которую он провел в период с 30 декабря по 2 января, победив «Баффало» (4:3), «Эдмонтон» (6:5 ОТ) и «Вашингтон» (4:3 ОТ).

После ряда хороших матчей «Дэвилз» вновь вернулись к привычной манере раздавать очки. В поединке 5 января подопечные Линди Раффа не смогли справиться с «Бостоном» в «ТД Гарден» (3:5).

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В паре следующих матчей «Нью-Джерси» зарубился с «Коламбусом». Сперва «Девс» победили (3:1), а затем — получили ответку (3:4). В последней игре «дьяволы» уступили «Айлендерс» (2:3).

«Аризона»

Хоккеисты из Глендейла смогли откопать всего 22 балла в 37 матчах чемпионата. В Центральной таблице они никуда не сдвинутся с последнего места. Разрыв между ближайшим соседом сверху — 14 очков.

В январе «Аризона» поучаствовала в семи встречах, шесть из которых состоялись на домашнем льду. В дебютной игре нового года «койоты» не смогли справиться с «Виннипегом» (1:3).

А первую в 2022-м победу подопечные Андре Туриньи оформили в голевой войнушке с «Чикаго» (6:4). Еще в паре матчей на «Хила Ривер Арене» «Койотис» уступили «Нэшвиллу» (2:4) и прихлопнули «Торонто» (2:1).

Покинув родной город, «Аризона» сгоняла в Денвер, где устроила замес с «Колорадо», в котором оказалась проигравшей (3:4 Б). В двух следующих поединках «койоты» дома еще раз слились «Эвеланш» (0:5) и грохнули «Монреаль» (5:2).

Коэффициенты

Поставить на «Нью-Джерси» в этой игре можно за 1.91, коэффициент на ничью — 4.72, а победу «Аризоны» букмекеры видят за 3.42.

Прогноз

Матчи «Джерси» в этом сезоне не особо спешат пробивать тотал «больше», но у «Аризоны» с результативностью дела обстоят еще печальнее (82 голов). Раз команды выглядят уныло в атаке в других матчах, то от очной встречи логично ждать «низа» .

Ставка

Хапнуть 2 балла в этой игре может кто угодно, но при этом хаотично залетающих шайб не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.14.