В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Амали Арене» 14 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 38 встречах ребята из Тампы сумели завоевать 53 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Болтс» занимают второе место с отставанием от «Пантерз» по дополнительным показателям.

В конце прошлого года «Тампа-Бэй» пережила унизительное поражение от «Флориды» (3:9), после которого она успела дважды проиграть «Рейнджерс» (3:4 Б, 0:4).

Прервать серию турнирных потерь команде Джона Купера удалось 5 января. В тот день «Лайтнинг» уничтожили «Коламбус» (7:2). А в следующем поединке состоялся вынос «Калгари» (4:1).

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После встречи с «Флеймз» «Тампа-Бэй» осталась без набранных баллов в зарубе с «Бостоном» (2:5). Последний на сегодня матч «Болтс» завершили шумной победой над «Баффало» (6:1).

«Ванкувер»

Канадский коллектив скатал в регулярке 35 матчей и заработал 35 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он занимает седьмое место с 6-очковым разрывом между плей-офф.

С менеджером Брюсом Будро «Ванкувер» недавно провел крутую беспроигрышную 7-матчевую серию. Пять стартовых поединков данного отрезка клубу посчастливилось провести дома.

После успешной череды выступлений на своей территории «Ванкувер» успел сверкнуть в Калифорнии, где сперва разнес «Сан-Хосе» (5:2), а затем вырвал победу у «Анахайма» (2:1 ОТ).

В том же штате серия «Накс» и оборвалась. Случилось это в поединке с «Лос-Анджелесом» (1:2 Б). В паре недавних матчей «Ванкувер» разнес «Сиэтл» (5:2) и крупно влетел «Флориде» (2:5).

Коэффициенты

Поймать победу «Тампы-Бэй» в этой встрече можно за 1.65, коэффициент на победу «Ванкувера» — 4.38, а ничейный результат букмекеры оценивают в 5.20.

Прогноз

При определенных проблемах у своих ворот «Тампа» хорошо идет в регулярке и здорово справляется с нестабильными командами , к числу которых можно отнести и «Ванкувер».

Канадская банда сегодня не в том состоянии, чтобы биться с «Болтс» на равных, да еще и в гостях.

Ставка

Подопечные Купера легко разберутся с «Ванкувером» и не оставят ему надежд на победу. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 2.46.