В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «САП Центре» 14 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Сыграв в 37 матчах, калифорнийская команда смогла завоевать 41 балл. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на четвертом месте и опережает на 1 очко «Калгари».

Январская часть чемпионата «Сан-Хосе» стартовала с четырех поединков на чужом льду. В двух встречах в статусе гостей «акулы» остались с плохим настроением.

Сперва подопечные Боба Бугнера потерпели поражения от «Питтсбурга» (5:8) и «Детройта», а пара следующих матчей завершилась победами «Сан-Хосе» над «Баффало» (3:2) и «Филадельфией» (3:2 ОТ).

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Вернуться домой «Шаркс» смогли только 12 января. В тот день они принимали «Детройт». В противостоянии с «Ред Уингз» ребята Бугнера передали привет и поквитались за недавнее унижение (3:2 ОТ).

«Рейнджерс»

Хоккейная банда с Бродвея провела в регулярке 37 матчей и заработала за это время 50 очков. В таблице Столичного дивизиона она занимает второе место с отставанием от «Каролины» по дополнительной статистике.

В новом году «Рейнджерс» поучаствовали в шести поединках, четырежды справившись со своими соперниками. В начале января «синерубашечники» пару раз зарубились с «Тампой».

На «Амали Арене» парни Жерара Галлана вырвали победу в серии буллитов (4:3 Б), а «Сквер Гарден» — уложились в основное время (4:0). В своем следующем матче «рейнджеры» разнесли «Эдмонтон» (4:1).

Первый облом в 2022-м ждал команду 7 января. В тот день «Рейнджерс» крупно проиграли «Вегасу» (1:5). В последних поединках, прошедших в Калифорнии, манхэттенская банда разнесла «Анахайм» (4:1) и влетела «Лос-Анджелесу» (1:3).

Коэффициенты

Поставить на «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают возможность за 2.57, а победа «Рейнджерс» оценивается в 2.43. Вероятность ничейного результата — 4.46.

Прогноз

В трех предыдущих встречах «Сан-Хосе» победил, при этом вытаскивал эти матчи на тоненького. «Рейнджерс» — соперник, который будет помощнее клубов, с которыми недавно сыграли «акулы», поэтому взять свои 2 балла команда Галлана уже готова .

Ставка

У клуба из Нью-Йорка будут отличные шансы на успех, которым она постарается воспользоваться. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.73.