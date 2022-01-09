В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

После 36 матчей на счету «Лайтнинг» имеется 51 балл. В турнирной таблице Атлантического дивизиона парни из Флориды лидируют и обходят «пантер» на 2 очка.

В конце прошлого года «Тампа-Бэй» зарубилась в дерби с «Флоридой». Однако в противостоянии штата «Болтс» были опозорены (3:9). Да и январь команда начала неудачно.

В двух первых поединках текущего месяца парни Джона Купера встретились с «Рейнджерс». Оба матча «Лайтнинг» провалили. На «Амали Арене» они уступили в войне буллитов (3:4 Б), а в «Сквер Гарден» — слились в одну калитку (0:4).

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Прервать затянувшуюся серию турнирных потерь «Тампе-Бэй» удалось 5 января в зарубе с «Коламбусом» (7:2). Еще одну крупную победу команда Купера придумала в дуэли с «Калгари» (4:1).

«Бостон»

Бостонский клуб провел 30 поединков, в которых затащил себе в актив 36 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «медведи» поднялись на четвертое место, выбив оттуда «Детройт».

В январе «Бостон» успел выйти на лед четырежды. В трех матчах он отпраздновал победы. Небольшая беспроигрышная серия «Бис» стартовала в «ТД Гарден», где хозяева взяли верх над «Баффало» (4:3 ОТ).

На следующий матч парни Брюса Кэссиди отправились в Мичиган. Там они снесли прямого конкурента — «Детройт» (5:1). Вернувшись в родной штат, «медведи» прихлопнули «Нью-Джерси» (5:3).

На встрече с «Девилз» удачная серия «Бостона» остановилась. С первой неудачей в 2022-м году «Брюинз» столкнулись в поединке против «Миннесоты» (3:2).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Тампы-Бэй» букмекеры предлагают за 2.28, ничья оценивается в 4.48, а победа «Бостона» — в 2.74.

Прогноз

Несмотря на три победы в четырех предыдущих встречах, форма «Бостона» далека от топовой, а в тех недавних матчах, в которых «Бис» выиграли, парни Кэссиди противостояли клубам-аутсайдерам.

Ребята Купера, безусловно, не могут считаться андердогами перед поединком с «Брюинз», поэтому дома они накажут гостей и увеличат свою победную серию до трех встреч.

Ставка

На «Амали Арене» никаких сенсаций не предвидится, поэтому наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.28.