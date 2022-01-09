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    «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Бостон»
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    Никита Кучеров
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    После 36 матчей на счету «Лайтнинг» имеется 51 балл. В турнирной таблице Атлантического дивизиона парни из Флориды лидируют и обходят «пантер» на 2 очка.

    В конце прошлого года «Тампа-Бэй» зарубилась в дерби с «Флоридой». Однако в противостоянии штата «Болтс» были опозорены (3:9). Да и январь команда начала неудачно.

    В двух первых поединках текущего месяца парни Джона Купера встретились с «Рейнджерс». Оба матча «Лайтнинг» провалили. На «Амали Арене» они уступили в войне буллитов (3:4 Б), а в «Сквер Гарден» — слились в одну калитку (0:4).

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    Прервать затянувшуюся серию турнирных потерь «Тампе-Бэй» удалось 5 января в зарубе с «Коламбусом» (7:2). Еще одну крупную победу команда Купера придумала в дуэли с «Калгари» (4:1).

    «Бостон»

    Бостонский клуб провел 30 поединков, в которых затащил себе в актив 36 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «медведи» поднялись на четвертое место, выбив оттуда «Детройт».

    В январе «Бостон» успел выйти на лед четырежды. В трех матчах он отпраздновал победы. Небольшая беспроигрышная серия «Бис» стартовала в «ТД Гарден», где хозяева взяли верх над «Баффало» (4:3 ОТ).

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    • На следующий матч парни Брюса Кэссиди отправились в Мичиган. Там они снесли прямого конкурента — «Детройт» (5:1). Вернувшись в родной штат, «медведи» прихлопнули «Нью-Джерси» (5:3).

    На встрече с «Девилз» удачная серия «Бостона» остановилась. С первой неудачей в 2022-м году «Брюинз» столкнулись в поединке против «Миннесоты» (3:2).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Тампы-Бэй» букмекеры предлагают за 2.28, ничья оценивается в 4.48, а победа «Бостона» — в 2.74.

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    Прогноз

    Несмотря на три победы в четырех предыдущих встречах, форма «Бостона» далека от топовой, а в тех недавних матчах, в которых «Бис» выиграли, парни Кэссиди противостояли клубам-аутсайдерам.

    Ребята Купера, безусловно, не могут считаться андердогами перед поединком с «Брюинз», поэтому дома они накажут гостей и увеличат свою победную серию до трех встреч.

    Ставка

    На «Амали Арене» никаких сенсаций не предвидится, поэтому наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.28.

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    «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на хоккей. Возьмет ли «Тампа» очки в домашней игре с «Брюинз»?
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