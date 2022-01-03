В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В 44 играх череповчанам удалось взять 57 очков, что сделало их пятыми в зачете Восточной конференции. От места в топ-3 «сталь» отделяют всего 3 пункта.

Почти весь декабрь «Северсталь» занималась расточительством. С 6 по 23 числа она сдала пять матчей подряд, стартовав с домашних поединков против «Йокерита» (3:4 ОТ) и «Авангарда» (2:3).

В остальных матчах подопечные Андрея Разина предпочли проиграть на выезде. Их соперниками были «Сочи» (4:5), «Металлург» Мг (3:4 ОТ) и «Трактор» (1:6).

Все прогнозы на КХЛ

Вернуться к победам «Северстали» удалось на «Татнефть-Арене», где она взяла верх над «Ак Барсом» (4:3 ОТ). Под конец года череповчане уступили «Витязю» (2,3 ОТ) и разобрались с «Динамо» Москва (4:2).

«Динамо» Минск

Белорусская команда также скатала 44 поединка и забрала в них 50 очков. На Западе этого хватает для восьмой позиции. Ближайшего конкурента по борьбе за плей-офф «зубры» опережают на 3 балла.

После домашней победы над «Йокеритом» в родных стенах 12 декабря (5:3) у «Динамо» Минск была неделя отдыха, связанная с Евротуром. А четыре дальнейших матча белорусы провели в гостях.

Сперва в Латвии подопечные Крэйга Вудкрофта без шансов вынесли «Динамо» Рига (4:1), а затем в Хельсинки они получили ответку от «Йокерита» (1:2 ОТ).

Еще в паре игр на чужих площадках «Динамо» Минск разделалось с «Куньлунем» (6:4) и проиграло ЦСКА (6:4). Вернувшись домой, команда Вудкрофта малой кровью завоевала победу над «Магниткой» (1:0).

Коэффициенты

Взять победу «Северстали» букмекеры предлагают за 2.17, на ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Минск — 2.83.

Прогноз

Минские парни являются неудобными соперниками для любого клуба, но нынешняя «сталь» и сама поставит на место всех , кто ей помешает достичь целей. Подопечные Вудкрофта это прочувствуют в игре 3 января.

Ставка

В последнем поединке 2021-го команда Разина обыграла одно «Динамо», теперь на очереди следующее. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.44.