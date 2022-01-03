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    «Северсталь» извлечет пользу из противостояния с минским «Динамо»?

    «Северсталь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.44) на хоккейный матч КХЛ 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Минск
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    Никита Хлыстов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2022 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч Северсталь — Динамо Минск

  • 1
  • 2.15
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  • 4.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Северсталь»

    В 44 играх череповчанам удалось взять 57 очков, что сделало их пятыми в зачете Восточной конференции. От места в топ-3 «сталь» отделяют всего 3 пункта.

    Почти весь декабрь «Северсталь» занималась расточительством. С 6 по 23 числа она сдала пять матчей подряд, стартовав с домашних поединков против «Йокерита» (3:4 ОТ) и «Авангарда» (2:3).

    В остальных матчах подопечные Андрея Разина предпочли проиграть на выезде. Их соперниками были «Сочи» (4:5), «Металлург» Мг (3:4 ОТ) и «Трактор» (1:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    Вернуться к победам «Северстали» удалось на «Татнефть-Арене», где она взяла верх над «Ак Барсом» (4:3 ОТ). Под конец года череповчане уступили «Витязю» (2,3 ОТ) и разобрались с «Динамо» Москва (4:2).

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда также скатала 44 поединка и забрала в них 50 очков. На Западе этого хватает для восьмой позиции. Ближайшего конкурента по борьбе за плей-офф «зубры» опережают на 3 балла.

    После домашней победы над «Йокеритом» в родных стенах 12 декабря (5:3) у «Динамо» Минск была неделя отдыха, связанная с Евротуром. А четыре дальнейших матча белорусы провели в гостях.

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  • 30/12/2021

    • Сперва в Латвии подопечные Крэйга Вудкрофта без шансов вынесли «Динамо» Рига (4:1), а затем в Хельсинки они получили ответку от «Йокерита» (1:2 ОТ).

    Еще в паре игр на чужих площадках «Динамо» Минск разделалось с «Куньлунем» (6:4) и проиграло ЦСКА (6:4). Вернувшись домой, команда Вудкрофта малой кровью завоевала победу над «Магниткой» (1:0).

    Коэффициенты

    Взять победу «Северстали» букмекеры предлагают за 2.17, на ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Минск — 2.83.

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    Прогноз

    Минские парни являются неудобными соперниками для любого клуба, но нынешняя «сталь» и сама поставит на место всех, кто ей помешает достичь целей. Подопечные Вудкрофта это прочувствуют в игре 3 января.

    Ставка

    В последнем поединке 2021-го команда Разина обыграла одно «Динамо», теперь на очереди следующее. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.44.

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    «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» извлечет пользу из противостояния с минским «Динамо»?
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