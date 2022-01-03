В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 3 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Хоккеисты из Хельсинки успели поучаствовать в 45 встречах, после которых остались с 60 очками в резерве. В Западной конференции они закрепились на третьем месте, отстав от первого СКА на 2 балла.

С 10 по 20 декабря «Йокерит» допустил три осечки. Финская команда проиграла «Спартаку» (0:2) и «Динамо» Минск (3:5), а затем на «Хартвалл Арене» уступила ЦСКА (1:3).

Но после ощутимой серии неудач «джокеры» оформили три победы в четырех дальнейших играх. Начали приходить в себя подопечные Лаури Марьямяки в еще одной встрече с «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

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А затем «Йокерит» испытал очередной нокаут, который ему обеспечил «Авангарда» (1:5). Концовку года финны выровняли благодаря победам над «Куньлунем» (7:1) и ЦСКА (3:2).

«Автомобилист»

Парни с Урала скатали 44 матча и взяли в них 40 очков. В Восточной таблице они опустились на девятую строчку и уже успели отклеиться от плей-офф зоны на 2 пункта.

Конец 2021-го получился для «Автомобилиста» без преувеличения катастрофическим. После победы над «Локомотивом» 10 декабря «Авто» потерпело шесть поражений.

В четырех играх из шести в этом отрезке подопечные Николая Заварухина пропустили по 4+ шайбы. Стремительно сжигать очки екатеринбуржцы начали с выездного поединка со «Спартаком» (2:5).

Вернувшись на «Уралец-Арену», «Автомобилист» влетел «Барысу» (0:2). Затем на чужой льду «Авто» уступило «Динамо» Москва (1:7), «Салавату Юлаеву» (2:4) и снова «Барысу» (2:3 Б). В последней игре ребята Заварухина получили полную сетку от «Ак Барса» (1:5).

Коэффициенты

Победу «Йокерита» букмекеры видят за 1.86, ничейный исход они оценивают в 4.34, а победу «Автомобилиста» — в 3.48,

Прогноз

Перед выездом на «Хартвалл Арену» парни Николая Заварухина потерпели шесть поражений . С таким печальным «Автомобилистом» финны обязаны разбираться, если намерены продолжать борьбу за лидерство на Западе.

Ставка

От предстоящей встречи ждем выноса гостей с Урала. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» победит с форой -1 за 2.11.