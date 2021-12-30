Коэффициенты на матч Авангард — Трактор
«Авангард»
После 43 матчей омичи имеют в своей турнирной копилке 54 очка. В таблице Восточной конференции они занимают пятое место, отставая от четвертой позиции на 3 пункта.
Незадолго до Кубка Первого канала «Авангард» съездил в Магнитогорск и устроил зарубу с «Металлургом» Мг. «Ястребы» проигрывали в счете 0:3, а силенок на спасение им не хватило (2:3).
На сегодняшний день встреча с «Магниткой» была последней, в которой хоккеисты Боба Хартли проигрывали. В четырех следующих матчах омичи справились с каждым оппонентом.
Сперва в Балашихе «Авангарда» оформил победу над «Торпедо» в овертайме (3:2 ОТ), а позже — взял реванш у «Металлурга» (4:2). В паре выездных поединков «ястребы» справились с «Йокеритом» (5:1) и «Динамо» Рига (4:3 ОТ).
«Трактор»
Челябинские парни успели провести 45 матчей, в которых им удалось зацепить 65 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают второе место, отставая от первой «Магнитки» на 1 балл.
В четырех встречах из пяти предыдущих «Трактор» выглядел мощно. В этих поединках «танкисты» взяли максимум очков, забрасывая каждому сопернику по 4+ гола.
Первой, кто попал под челябинский каток, была «Сибирь» (4:2). А перед тремя следующими победами подопечные Анвара Гатиятулина неудачно смотались в Казань, где были разбиты «Ак Барсом» (1:5).
Вернувшись на свою территорию, «Трактор» припечатал «Северсталь» (6:1) и «Барыс» (4:2). Последний матч «танкисты» скатали в Краснодарском крае. Там они смогли обыграть «Сочи» (4:2).
Коэффициенты
На «Авангард» в его домашней игре букмекеры предлагают поставить за 2.34, ничья оценивается в 4.22, а победа «Трактора» — в 2.76.
Прогноз
В недавнем матче парни Хартли умудрились придумать себе проблемы в противостоянии с самым слабым клубом Западной конференции, но в итоге камбэкнулись с 0:3 и сохранили беспроигрышную серию.
Очевидно, что в Балашихе «ястребам»
Ставка
В зарубе с «Трактором» хозяева покажут результативный хоккей. Они возьмут очки и обеспечат себе солидную разницу на табло. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 2.90.