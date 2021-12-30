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    В Балашихе «Авангард» не оставит шансов «Трактору»?

    «Авангард» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.90) на хоккейный матч КХЛ 30 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Трактор»
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    Дамир Шарипзянов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 30 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч Авангард — Трактор

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Авангард»

    После 43 матчей омичи имеют в своей турнирной копилке 54 очка. В таблице Восточной конференции они занимают пятое место, отставая от четвертой позиции на 3 пункта.

    Незадолго до Кубка Первого канала «Авангард» съездил в Магнитогорск и устроил зарубу с «Металлургом» Мг. «Ястребы» проигрывали в счете 0:3, а силенок на спасение им не хватило (2:3).

    На сегодняшний день встреча с «Магниткой» была последней, в которой хоккеисты Боба Хартли проигрывали. В четырех следующих матчах омичи справились с каждым оппонентом.

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    Сперва в Балашихе «Авангарда» оформил победу над «Торпедо» в овертайме (3:2 ОТ), а позже — взял реванш у «Металлурга» (4:2). В паре выездных поединков «ястребы» справились с «Йокеритом» (5:1) и «Динамо» Рига (4:3 ОТ).

    «Трактор»

    Челябинские парни успели провести 45 матчей, в которых им удалось зацепить 65 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают второе место, отставая от первой «Магнитки» на 1 балл.

    В четырех встречах из пяти предыдущих «Трактор» выглядел мощно. В этих поединках «танкисты» взяли максимум очков, забрасывая каждому сопернику по 4+ гола.

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    • Первой, кто попал под челябинский каток, была «Сибирь» (4:2). А перед тремя следующими победами подопечные Анвара Гатиятулина неудачно смотались в Казань, где были разбиты «Ак Барсом» (1:5).

    Вернувшись на свою территорию, «Трактор» припечатал «Северсталь» (6:1) и «Барыс» (4:2). Последний матч «танкисты» скатали в Краснодарском крае. Там они смогли обыграть «Сочи» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Авангард» в его домашней игре букмекеры предлагают поставить за 2.34, ничья оценивается в 4.22, а победа «Трактора» — в 2.76.

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    Прогноз

    В недавнем матче парни Хартли умудрились придумать себе проблемы в противостоянии с самым слабым клубом Западной конференции, но в итоге камбэкнулись с 0:3 и сохранили беспроигрышную серию.

    Очевидно, что в Балашихе «ястребам» нужно прибавлять в игре и помнить, что к их месту в топ-5 на Востоке подбирается «Сибирь». Если омичи не хотят терять свою позицию, то 2021-й год нужно закончить без неприятных приключений.

    Ставка

    В зарубе с «Трактором» хозяева покажут результативный хоккей. Они возьмут очки и обеспечат себе солидную разницу на табло. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 2.90.

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    «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на хоккей. В Балашихе «Авангард» не оставит шансов «Трактору»?
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