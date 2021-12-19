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    «Оттава» устроит результативную зарубу с «Филадельфией»?

    «Филадельфия» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Оттава»
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    Никита Зайцев
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Филадельфия — Оттава

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  • Ставка!
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    «Филадельфия»

    Филадельфийская команда приняла участие в 28 матчах, в которых набрала 27 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она закрепилась на шестом месте с отставанием от плей-офф позиций на 8 пунктов.

    После увольнения Алена Виньо с поста главного тренера «Филадельфия» провела шесть поединков, в трех из которых потерпела поражения.

    Свой путь с Майком Йео во главе «Флайерз» начали с осечек в играх против «Колорадо» (5:7) и «Нью-Джерси» (0:3). Позже парни из Пенсильвании выдали серию из трех побед.

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    В ходе долгожданной светлой линии «Филадельфии» удалось вынести «Вегас» (4:3), «Аризону» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:1). А в последнем матче команда Йео не смогла справиться с «Монреалем» (2:3 Б).

    «Оттава»

    Канадский клуб из Онтарио провел в чемпионате 27 матчей и набрал за это время 19 очков. В таблице Атлантического дивизиона «сенаторы» занимают седьмую позицию.

    В игре 3 декабря «Оттава» на чужбине отняла очки у «Каролины» (3:2), благодаря чему прервала 6-матчевую серию поражений. А после встречи с «Кейнс» «Сенс» хлопнули еще двух соперников.

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    • Победить команде Ди Джея Смита удалось «Колорадо» (6:5 ОТ) и «Нью-Джерси» (3:2 Б). После игры с «Девилз» канадская команда слилась дома «Айлендерс» (3:5).

    В следующих матчах «Оттава» безжалостно прикончила «Тампу-Бэй» (4:0) и «Флориду» (8:2). Последнюю встречу «Сенаторз» снова провели с «Тампой». В ней парни Смита уже были слабее (1:2).

    Коэффициенты

    На «Филадельфию» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.91, ничья оценивается в 4.36, а победа «Оттавы» — в 3.64.

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    Прогноз

    В текущем сезоне «Оттава» тихонько сливает матчи, а потом резко просыпается и выносит топ-команду НХЛ с крупным счетом. Нередко встречи «Сенаторз» получаются «верховыми».

    Ставка

    С нынешней «Филадельфией» «Оттава» может пободаться за 2 очка и провести очередной веселый поединок. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.11.

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    «Филадельфия» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Оттава» устроит результативную зарубу с «Филадельфией»?
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