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    «Вашингтон» припомнит «Чикаго» их прошлый матч

    «Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Вашингтон»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 16 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    Парни из Иллинойса провели 27 матчей, в которых им удалось достать 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ястребы» никуда не сдвинулись с седьмого места.

    На счету «Чикаго» шесть поединков в декабре, в трех из которых команде удалось победить. В одной из успешных встреч «Би-Хокс» в столице Штатов разделались с «Вашингтоном» (4:3 Б).

    После сенсации на родине Белого дома подопечные Дерека Кинга посетили Нью-Йорк. В «Мэдисон Сквер Гарден» гости уступили «Рейнджерс» (2:3), а на «UBS Арене» — вырвали победу у «Айлендерс» (3:2 Б).

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    По возвращении домой, «Чикаго» снова встретился с «рейнджерами» и проиграл им еще крупнее (2:6). В Канаде «ястребы» успели прихлопнуть «Монреаль» (2:0) и слиться «Торонто» (4:5).

    «Вашингтон»

    Команда из Вашингтона провела 28 матчей, в которых ей достались 40 очков. В зачете Столичного дивизиона «Кэпиталз» занимают первое место с отрывом от пары других клубов на 1 балл.

    Зиму «Вашингтон» встретил не так, как ему этого хотелось. В двух первых матчах декабря «Кэпс» проиграли. Один из неприятных сюрпризов поджидал их в Санрайзе, где случилось поражение в зарубе с «Флоридой» (4:5).

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    • После поединка с «Пантерз» «Вашингтон» прилетел домой. На «Кэпитал Уан Арене» банда Питера Лавиолетта зачем-то отдала очки «Чикаго» (4:3 Б). Но в паре следующих матчей дома «Кэпс» хлопнули «Коламбус» (3:1) и «Анахайм» (4:3 Б).

    В одной из недавних встреч «Вашингтон» принимал «Питтсбург». В игре против принципиального соперника «Кэпс» ничего не поймали (2:4). В последнем поединке команда Лавиолетта победила «Баффало» (3:2 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Чикаго» в предстоящей игре можно поставить за 3.14, а на «Вашингтон» букмекеры дают коэффициент 2.14. Ничья оценивается в 4.16.

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    Прогноз

    Хоккеисты «Кэпиталз» еще держат в памяти недавнюю победу «Чикаго» в их очном матче, проходившем в столице. Разумеется, парни Лавиолетта захотят поквитаться за ту обидную сенсацию.

    Ставка

    Несмотря на то что «Чикаго» перестал быть удобным соперником, «Кэпс» приложат все усилия, чтобы оставить «Блэкхокс» дома без очков. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.14.

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    «Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» припомнит «Чикаго» их прошлый матч
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