Коэффициенты на матч Чикаго — Нью-Йорк Рейнджерс
«Чикаго»
После 24 матчей на счету «Би-Хокс» можно увидеть 20 очков. Такой статы хватает только для седьмой позиции в таблице Центрального дивизиона. От надежд на плей-офф команду отделяют 7 пунктов.
Несколько недель назад «Чикаго» провел серию поединков в Канаде. В двух встречах из трех на территории северных соседей «Блэкхокс» проиграли, пропустив по 5 голов.
После возвращения в родную страну подопечные Дерека Кинга дважды вышли на лед в «Юнайтед Центре». При поддержке родных трибун они прихлопнули «Сент-Луис» (3:2 ОТ) и уступили «Сан-Хосе» (0:2).
После матча с «Шаркс» иллинойская банда отправилась в столицу, где обыграла «Вашингтон» (4:3 Б). Позже состоялся визит в Нью-Йорк. Там «Чикаго» слился «Рейнджерс» (2:3) и взял верх над «Айлендерс» (3:2 Б).
«Рейнджерс»
Нью-Йоркская компашка с Манхэттена провела 23 встречи и затащила в них 35 баллов. В Столичном дивизионе «синерубашечники» сейчас вторые. От «Вашингтона» они отстают всего на 1 пункт.
В игре 19 ноября «Рейнджерс» на «Скотиабанк Арене» не сдержали «Торонто» (1:2). На сегодняшний день это был последний случай, когда «рейнджеры» отдавали очки.
В шести дальнейших поединках команда Жерара Галлана победила, а в четырех встречах упомянутого отрезка она бахнула в рамку противников по 4+ шайбы.
В ходе довольно сильной цепочки побед «Рейнджерс» разобрались с «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1), «Бостоном» (5:2), «Филадельфией» (4:1), «Сан-Хосе» (1:0) и «Чикаго» (3:2).
Коэффициенты
Победа «Чикаго» в родных стенах оценивается букмекерами в 3.15, а вот «Рейнджерс» считаются фаворитами с кэфом 2.16. На ничью предлагается зарядить за 4.08.
Прогноз
В шести предыдущих играх «рейнджеры» вынесли всех, кто был обречен оказаться у них на пути, включая и «Чикаго». Очевидно, что дома «Блэкхокс» вспомнят прошлую неудачу в их очной встрече, но
Ставка
Команда Галлана находится сейчас в топовой форме, поэтому пока есть возможность, она продолжит цеплять очки в подобных матчах. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.16.