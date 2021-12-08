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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Рейнджерс»?

    «Чикаго» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Рейнджерс»
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    Адам Фокс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 8 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Чикаго — Нью-Йорк Рейнджерс

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  • 3.00
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  • 4.30
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    После 24 матчей на счету «Би-Хокс» можно увидеть 20 очков. Такой статы хватает только для седьмой позиции в таблице Центрального дивизиона. От надежд на плей-офф команду отделяют 7 пунктов.

    Несколько недель назад «Чикаго» провел серию поединков в Канаде. В двух встречах из трех на территории северных соседей «Блэкхокс» проиграли, пропустив по 5 голов.

    После возвращения в родную страну подопечные Дерека Кинга дважды вышли на лед в «Юнайтед Центре». При поддержке родных трибун они прихлопнули «Сент-Луис» (3:2 ОТ) и уступили «Сан-Хосе» (0:2).

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    После матча с «Шаркс» иллинойская банда отправилась в столицу, где обыграла «Вашингтон» (4:3 Б). Позже состоялся визит в Нью-Йорк. Там «Чикаго» слился «Рейнджерс» (2:3) и взял верх над «Айлендерс» (3:2 Б).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркская компашка с Манхэттена провела 23 встречи и затащила в них 35 баллов. В Столичном дивизионе «синерубашечники» сейчас вторые. От «Вашингтона» они отстают всего на 1 пункт.

    В игре 19 ноября «Рейнджерс» на «Скотиабанк Арене» не сдержали «Торонто» (1:2). На сегодняшний день это был последний случай, когда «рейнджеры» отдавали очки.

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    • В шести дальнейших поединках команда Жерара Галлана победила, а в четырех встречах упомянутого отрезка она бахнула в рамку противников по 4+ шайбы.

    В ходе довольно сильной цепочки побед «Рейнджерс» разобрались с «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1), «Бостоном» (5:2), «Филадельфией» (4:1), «Сан-Хосе» (1:0) и «Чикаго» (3:2).

    Коэффициенты

    Победа «Чикаго» в родных стенах оценивается букмекерами в 3.15, а вот «Рейнджерс» считаются фаворитами с кэфом 2.16. На ничью предлагается зарядить за 4.08.

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    Прогноз

    В шести предыдущих играх «рейнджеры» вынесли всех, кто был обречен оказаться у них на пути, включая и «Чикаго». Очевидно, что дома «Блэкхокс» вспомнят прошлую неудачу в их очной встрече, но силенок на реванш им не хватит.

    Ставка

    Команда Галлана находится сейчас в топовой форме, поэтому пока есть возможность, она продолжит цеплять очки в подобных матчах. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.16.

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    «Чикаго» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на хоккей. Продолжится ли беспроигрышная серия «Рейнджерс»?
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