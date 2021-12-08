В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 8 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

После 24 матчей на счету «Би-Хокс» можно увидеть 20 очков. Такой статы хватает только для седьмой позиции в таблице Центрального дивизиона. От надежд на плей-офф команду отделяют 7 пунктов.

Несколько недель назад «Чикаго» провел серию поединков в Канаде. В двух встречах из трех на территории северных соседей «Блэкхокс» проиграли, пропустив по 5 голов.

После возвращения в родную страну подопечные Дерека Кинга дважды вышли на лед в «Юнайтед Центре». При поддержке родных трибун они прихлопнули «Сент-Луис» (3:2 ОТ) и уступили «Сан-Хосе» (0:2).

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После матча с «Шаркс» иллинойская банда отправилась в столицу, где обыграла «Вашингтон» (4:3 Б). Позже состоялся визит в Нью-Йорк. Там «Чикаго» слился «Рейнджерс» (2:3) и взял верх над «Айлендерс» (3:2 Б).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская компашка с Манхэттена провела 23 встречи и затащила в них 35 баллов. В Столичном дивизионе «синерубашечники» сейчас вторые. От «Вашингтона» они отстают всего на 1 пункт.

В игре 19 ноября «Рейнджерс» на «Скотиабанк Арене» не сдержали «Торонто» (1:2). На сегодняшний день это был последний случай, когда «рейнджеры» отдавали очки.

В шести дальнейших поединках команда Жерара Галлана победила, а в четырех встречах упомянутого отрезка она бахнула в рамку противников по 4+ шайбы.

В ходе довольно сильной цепочки побед «Рейнджерс» разобрались с «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1), «Бостоном» (5:2), «Филадельфией» (4:1), «Сан-Хосе» (1:0) и «Чикаго» (3:2).

Коэффициенты

Победа «Чикаго» в родных стенах оценивается букмекерами в 3.15, а вот «Рейнджерс» считаются фаворитами с кэфом 2.16. На ничью предлагается зарядить за 4.08.

Прогноз

В шести предыдущих играх «рейнджеры» вынесли всех, кто был обречен оказаться у них на пути, включая и «Чикаго». Очевидно, что дома «Блэкхокс» вспомнят прошлую неудачу в их очной встрече, но силенок на реванш им не хватит .

Ставка

Команда Галлана находится сейчас в топовой форме, поэтому пока есть возможность, она продолжит цеплять очки в подобных матчах. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.16.