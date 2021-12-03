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    «Миннесота» порадует родных фанатов четвертой домашней победой подряд?

    «Миннесота» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Нью-Джерси»
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    Джордан Гринвэй
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 3 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Миннесота — Нью-Джерси

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  • 3.60
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    В 22 играх текущего сезона парни из Сент-Пола взяли 31 очко. Такой статистики набора баллов вполне хватает для первой позиции в Центральном дивизионе. Отрыв от соседей — 4 пункта.

    На своей территории «Миннесота» последний раз оставалась с пустыми карманами 17 ноября, когда при 15 тыс. фанатах ее придавил «Сан-Хосе» (1:4).

    Однако спустя пару дней «дикари» отыгрались на гостях из Техаса. Да, дома они уничтожили «Даллас» (7:2). Затем парни Дина Эвансона отправились во Флориду, где проиграли «Пантерз» (4:5) и «Тампе» (4:5 Б).

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    Позже в Ньюарке «Миннесота» оформила победу над «Нью-Джерси» (3:2 Б). Вернувшись в «Эксел Энерджи Центр», «дикари» припечатали «Виннипег» (7:1), отомстили «Лайтнинг» (4:2) и снесли «Аризону» (5:2).

    «Нью-Джерси»

    Хоккеисты из Джерси затащили 22 очка в 20 матчах. В зачете Столичного дивизиона «Девс» занимают шестое место. От позиции в четверке их отделяют 3 балла.

    В первой половине ноября «Нью-Джерси» провел одну из крупнейших своих серий побед в текущем сезоне. Эта серия дошла до трех матчей, после которых «Девилз» пережили три подряд поражения.

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    • В ходе череды потерь парни Линди Раффа неудачно наткнулись на «Бостон» (2:5), «Рейнджерс» (3:4 Б) и «Флориду» (1:4). А размочить серую статистику «Девилз» удалось благодаря сенсационной победе над «Тампой» в гостях (5:3).

    В трех дальнейших встречах из четырех «Нью-Джерси» снова слился. Команда Раффа проиграла «Миннесоте» (2:3 Б) и «Нэшвиллу» (2:4). А после победы над «Филадельфией» (5:2) случился разгром от «Сан-Хосе» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Очевидным фаворитом матча букмекеры считают «Миннесоту» с коэффициентом на победу 1.93, на ничью они предлагают поставить за 4.28, а на победу «Нью-Джерси» — за 3.64.

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    Пока «Девилз» чередуют редкие победы частыми поражениями, парни Эвансона начали приходить в себя после ряда потерь в середине ноября.

    В трех последних играх в Сент-Поле «Минни» победила с разницей в 2+ шайбы, а общий тотал в тех матчах доходил до 6+ голов. Очевидно, что с «Нью-Джерси» хозяева также спокойно разберутся. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.03.

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    «Миннесота» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» порадует родных фанатов четвертой домашней победой подряд?
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