В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «PNC-Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 12 матчах регулярного чемпионата команда из Роли сумела заработать 20 очков, благодаря чему она выбилась в лидеры Столичного дивизиона.

На старте НХЛ 2021/22 «Каролина» поразила всех своей серией из девяти побед подряд. В каждой встрече «Кейнс» выиграли в основное время, а в шести поединках они забрасывали минимум 4 шайбы.

Последняя победа упомянутого отрезка случилась 4 ноября. В тот день подопечные Рода Бринадмора в Иллинойсе одержали верх над «Чикаго» (4:3).

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После встречи с «Блэкхокс» «Каролина» пережила первое в сезоне поражение. В Санрайзе на крупно влетела «Флориде» (2:5). Далее «Харрикейнз» хлопнули «Тампу» (2:1 ОТ) и уступили «Филадельфии» (1:2).

«Сент-Луис»

В 12 играх регулярного чемпионата команда из Миссури смогла собрать 18 баллов. Благодаря этому она выскочила на первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В новом сезоне «Сент-Луис» выкатил пять побед на старте, при этом в каждой игре он забрасывал 3 и больше шайб. А первое поражение «музыканты» пережили в зарубе с «Колорадо» (2:4).

После встречи с «Эвеланш» начались качели, на которых «Блюз» сперва выигрывал, а затем сливал следующий поединок. В одном таком матче парни Крейга Беруби разобрались с «Чикаго» (1:0).

Позже было поражение от «Лос-Анджелеса» (2:3 Б), после которого «Сент-Луис» хлопнул «Сан-Хосе» (5:3) и слился «Анахайму» (1:4). Далее «Блюз» взяли верх над «Виннипегом» (3:2 Б), а также уступили «Нэшвиллу» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Каролина» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Сент-Луиса» — 3.05.

Команда из Миссури в последних матчах успела растерять очки , но при этом она остается одним из лидеров Запада.

Встретятся «музыканты» с мощной бандой Бриндамора, которой они навяжут борьбу, но с набором баллом могут возникнуть проблемы. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.10.