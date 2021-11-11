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    «Миннесота» увеличит свою победную серию?

    «Аризона» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 11 ноября 2021 года

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    Кирилл Капризов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 11 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    Команда из Глендейла провела в нынешнем сезоне 12 матчей, в которых заработала всего 3 балла. В турнирной таблице Западной конференции она застряла на самом дне.

    В 11 матчах НХЛ 2021/22 «Аризона» проиграла. В десяти встречах она уступила в основное время, а в половине всех своих поединков «койоты» пропустили минимум 4 шайбы.

    С 26 октября по 6 ноября команда Андре Туриньи играла только на чужой территории. Стартовала гостевая серия «Койотис» с поединков во Флориде против «Пантерз» (3:5) и «Тампы» (1:5).

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    Затем «Аризона» слилась «Вашингтону» (0:2), «Каролине» (1:2), «Филадельфии» (0:3) и «Анахайму» (1:3). А в последней игре пришла долгожданная победа. Обыграли парни Туриньи «Сиэтл» (5:4).

    «Миннесота»

    Хоккеисты из Сент-Пола приняли участие в 11 встречах и завоевали 16 очков. Этих показателей достаточно, чтобы замкнуть первую тройку в рейтинге Запада.

    В 11 играх «Миннесота» оформила 8 побед, четыре из которых случились на старте сезона. Первое же поражение «дикари» пережили в игре против «Нэшвилла» 25 октября (2:5).

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    • Затем подопечные Дина Эвансона взяли верх над «Ванкувером» (3:2), после чего они с одинаковым результатом уступили «Сиэтлу» (1:4) и «Колорадо» (1:4).

    В трех ноябрьских матчах «Миннесота» не проиграла ни разу. Сперва «дикари» прихлопнули «Оттаву» (5:4 ОТ), а позже — перебили «Питтсбург» по буллитам (5:4 Б) и разгромили «Айлендерс» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Аризоны» оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Миннесоты» — 1.92.

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    Только в последней игре из 12 предыдущих «Койотис» наконец-то победили. При этом они все равно пропустили много голов.

    «Минни» же сейчас выглядит убедительно, очки гости из Сент-Пола обязаны брать спокойно. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.06.

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    «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» увеличит свою победную серию?
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