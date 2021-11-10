В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 10 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Хоккеисты из Иллинойса имеют в своей копилке всего 6 очков, добытых в 13 встречах. В турнирной таблице Западной конференции их команда занимает 15-е место.

Новый сезон НХЛ начался для «Чикаго» катастрофически. В девяти поединках «Блэкхокс» проиграли, при этом в семи встречах их успевали побить в течение 60 минут.

Первую же победу «Чикаго» сумел оформить в матче с «Оттавой» (5:1), после которого команда снова потеряла очки в противостоянии с «Каролиной» (3:4).

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А после поражения от «Виннипега» коуч Джереми Коллитон был уволен. На его место временно назначили Дерека Кинга, под крылом которого «Чикаго» обыграл «Нэшвилл» (2:1 ОТ).

«Питтсбург»

Парни из Пенсильвании провели в чемпионате десять матчей, в которых затащили 11 баллов. В зачете Восточной конференции «Пенс» идут 13-ми.

После пары поединков, сыгранных во Флориде на старте, «Питтсбург» катнул восемь игр на «PPG Paints-Арене», победив всего в трех встречах.

В одном таком матче «Пингвинз» разнесли как раз «Чикаго» (5:2). Затем было поражение от «Далласа» (1:2 Б) и крупная победа в дуэли с «Торонто» (7:1).

В трех следующих встречах парни Майка Салливана уступили «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). Позже «Пингвинз» разобрались с «Филадельфией» (2:3 ОТ) и проиграли «Миннесоте» (4:5 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Чикаго» оценивается в 2.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Питтсбурга» — 2.41.

Находясь даже не в лучшей форме, «Питтсбург» сумел разгромить «Блэкхокс» в их последней очной встрече.

К новому поединку «пингвины» подходят со старыми кадровыми потерями, однако взять очки в игре с унылым «Чикаго» им удастся. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой -1.5 за 3.02.