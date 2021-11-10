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    «Чикаго» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 3.02) на хоккейный матч НХЛ 10 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Питтсбург»
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    Брок Макгинн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 10 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2021 года
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    «Чикаго»

    Хоккеисты из Иллинойса имеют в своей копилке всего 6 очков, добытых в 13 встречах. В турнирной таблице Западной конференции их команда занимает 15-е место.

    Новый сезон НХЛ начался для «Чикаго» катастрофически. В девяти поединках «Блэкхокс» проиграли, при этом в семи встречах их успевали побить в течение 60 минут.

    Первую же победу «Чикаго» сумел оформить в матче с «Оттавой» (5:1), после которого команда снова потеряла очки в противостоянии с «Каролиной» (3:4).

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    А после поражения от «Виннипега» коуч Джереми Коллитон был уволен. На его место временно назначили Дерека Кинга, под крылом которого «Чикаго» обыграл «Нэшвилл» (2:1 ОТ).

    «Питтсбург»

    Парни из Пенсильвании провели в чемпионате десять матчей, в которых затащили 11 баллов. В зачете Восточной конференции «Пенс» идут 13-ми.

    После пары поединков, сыгранных во Флориде на старте, «Питтсбург» катнул восемь игр на «PPG Paints-Арене», победив всего в трех встречах.

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    • В одном таком матче «Пингвинз» разнесли как раз «Чикаго» (5:2). Затем было поражение от «Далласа» (1:2 Б) и крупная победа в дуэли с «Торонто» (7:1).

    В трех следующих встречах парни Майка Салливана уступили «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). Позже «Пингвинз» разобрались с «Филадельфией» (2:3 ОТ) и проиграли «Миннесоте» (4:5 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Питтсбурга» — 2.41.

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    Находясь даже не в лучшей форме, «Питтсбург» сумел разгромить «Блэкхокс» в их последней очной встрече.

    К новому поединку «пингвины» подходят со старыми кадровыми потерями, однако взять очки в игре с унылым «Чикаго» им удастся. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой -1.5 за 3.02.

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    «Чикаго» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Питтсбург» проведет третью гостевую игру в сезоне?
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