В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Хонда Центре» 8 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

В 12 играх регулярного первенства калифорнийский клуб сумел набрать 13 очков. В турнирной таблице Западной конференции он оказался пятым.

После победы в поединке 19 октября над «Калгари» (3:2 ОТ) «Анахайм» настигла 6-матчевая серия поражений. Она началась с гостевых игр против «Эдмонтона» (5:6), «Виннипега» (1:5) и «Миннесоты» (3:4 ОТ).

Затем в родных стенах подопечные Далласа Экинса опять слились «Джетс» (3,4), а позже — уступили «Баффало» (3:4 ОТ). Еще одну осечку «Дакс» допустили в поединке с «Вегасом» (4:5 Б).

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Прервалась затянувшаяся полоса неудач в матче с «Монреалем» (4:2), после которого «кряквы» успели обыграть «Нью-Джерси» (4:0) и «Аризону» (3:1).

«Сент-Луис»

Команда из Миссури провела в чемпионате девять встреч, в которых сумела затащить 15 очков. В зачете Западной конференции она заняла вторую позицию.

На старте сезона «Сент-Луис» бахнул пятью победами в пяти матчах. Серия «музыкантов» началась на выезде. В первой игре они прихлопнули «Колорадо» (5:3).

Затем на чужой территории подопечные Крейга Беруби взяли верх над «Аризоной» (7:4) и «Вегасом» (3:1). Далее дома «Блюз» дважды хлопнул «Лос-Анджелес» (7:3, 3:0).

Первое поражение в сезоне «Сент-Луис» пережил в матче с «Колорадо» (3:4), после чего парни Беруби победили «Чикаго» (1:0), слились «Кингз» (2:3 Б) и разобрались с «Сан-Хосе» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Анахайма» оценивается в 3.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Сент-Луиса» — 2.03.

В трех последних домашних встречах «Дакс» не только выиграли, но и забросили соперникам 3+ шайбы. Но бились они с клубами-аутсайдерами Лиги.

В предстоящем же матче «утят» ждет серьезный конкурент, которому нет дела до локальных успехов «Анахайма». Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» с форой -1 за 2.17.