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    В Минске матч пробьет «верх»?

    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч КХЛ 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»
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    Маттиас Теденбю
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Минск-Арене» 31 октября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Белорусские парни приняли участие в 22 играх чемпионата и заработали 30 зачетных баллов. В рейтинге Запада команда занимает четвертое место.

    В период с 27 сентября по 12 октября «Динамо» Минск выдало мощную серию из семи матчей без поражений, которая была прервана в итоге 14 числа этого месяца.

    В тот день подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли дома «Спартаку» (1:2 ОТ). А после встречи с московской командой белорусы взяли верх над «Адмиралом» (3:2) и «Барысом» (6:5).

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    Три последних поединка «Динамо» Минск провело на выезде. На чужой территории «зубры» уступили «Сибири» (2:3) и «Амуру» (0:3), а также прибили «Адмирал» (3:2).

    «Салават Юлаев»

    Хоккеисты из Уфы провели в регулярном сезоне 24 встречи, после которых в их резерве лежат 34 очка. В таблице Восточной конференции этот клуб идет третьим.

    В первой половине октября «Салават Юлаев» поймал неприятную полосу из трех поражений, в ходе которой он уступил СКА (0:5), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Автомобилисту» (3:4 ОТ).

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    • Но в четырех следующих матчах парни Томи Ламсы бахнули четыре победы. Им удалось обыграть «Металлург» Мг (5:2), «Трактор» (6:1), ЦСКА (3:2) и «Локомотив» (4:3 Б).

    В двух последних на данный момент встречах «Салават Юлаев» остался без набранных баллов. Слились уфимцы «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.14.

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    В нынешнем сезоне белорусская команда много пропускает и старается забивать еще больше. Ну а уфимские ребята сейчас одни из лучших по результативности на Востоке.

    Поэтому от их очной встречи вполне нормально ждать жаркой зарубы с голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.14.

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    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на хоккей. В Минске матч пробьет «верх»?
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