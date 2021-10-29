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    Как «Питтсбург» проведет матч с «Калгари»?

    «Питтсбург» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 3.26) на хоккейный матч НХЛ 29 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Калгари»
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    Брайан Бойл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    На счету клуба из Пенсильвании 8 очков, которые он забрал себе в шести играх. В турнирной таблице Востока команда занимает седьмую позицию.

    В дебютном матче регулярки «Питтсбург» на «Амали Арене» встретился с «Тампой», которую снес на глазах у ее болельщиков (6:2). А в следующем поединке «Пенс» потерпели неудачу в противостоянии с «Флоридой» (4:5 ОТ).

    Остальные матчи парни Майка Салливана провели в родных стенах. В дебютной игре на «PPG Paints-Арене» «Пингвинз» разгромили «Чикаго» (5:2).

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    Позже «Питтсбург» неожиданно оступился в дуэли с «Далласом» (1:2 Б), а затем растоптал «Торонто» (7:1). В последней встрече «Пингвинз» получили ответку от «Тампы-Бэй» (1:5).

    «Калгари»

    Канадские ребята из Альберты провели 6 матчей и заработали в них 9 баллов. В турнирной таблице Западной конференции этот клуб идет четвертым.

    Начало нового сезона «Калгари» провел неудачно, дважды потеряв очки. В дебютной игре «огоньки» пострадали от «Эдмонтона» (2:5), а во второй встрече они уступили «Анахайму» (2:3 ОТ).

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    • После осечки в зарубе с «Дакс» ребята Дэррила Саттера оформили четыре победы подряд. Эта серия началась с разгрома «Детройта» в Мичигане (3:0).

    Затем в столице Штатов «Калгари» припечатал «Вашингтон» (4:3 ОТ), а в Нью-Йорке — «Рейнджерс» (5:1). В последнем матче «Флеймз» взяли верх над «Нью-Джерси» (5:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Калгари» — 2.74.

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    В последней игре «Пингвинз» упустили возможность приблизиться к лидерам Восточной конференции, поэтому в следующем матче они возьмутся исправлять ситуацию.

    «Калгари» в начале чемпионата демонстрирует хорошую игру и является непростым соперником, поэтому хозяевам придется много атаковать. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» забьет в каждом периоде за 3.26.

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    «Питтсбург» — «Калгари»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Питтсбург» проведет матч с «Калгари»?
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