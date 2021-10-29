В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

На счету клуба из Пенсильвании 8 очков, которые он забрал себе в шести играх. В турнирной таблице Востока команда занимает седьмую позицию.

В дебютном матче регулярки «Питтсбург» на «Амали Арене» встретился с «Тампой», которую снес на глазах у ее болельщиков (6:2). А в следующем поединке «Пенс» потерпели неудачу в противостоянии с «Флоридой» (4:5 ОТ).

Остальные матчи парни Майка Салливана провели в родных стенах. В дебютной игре на «PPG Paints-Арене» «Пингвинз» разгромили «Чикаго» (5:2).

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Позже «Питтсбург» неожиданно оступился в дуэли с «Далласом» (1:2 Б), а затем растоптал «Торонто» (7:1). В последней встрече «Пингвинз» получили ответку от «Тампы-Бэй» (1:5).

«Калгари»

Канадские ребята из Альберты провели 6 матчей и заработали в них 9 баллов. В турнирной таблице Западной конференции этот клуб идет четвертым.

Начало нового сезона «Калгари» провел неудачно, дважды потеряв очки. В дебютной игре «огоньки» пострадали от «Эдмонтона» (2:5), а во второй встрече они уступили «Анахайму» (2:3 ОТ).

После осечки в зарубе с «Дакс» ребята Дэррила Саттера оформили четыре победы подряд. Эта серия началась с разгрома «Детройта» в Мичигане (3:0).

Затем в столице Штатов «Калгари» припечатал «Вашингтон» (4:3 ОТ), а в Нью-Йорке — «Рейнджерс» (5:1). В последнем матче «Флеймз» взяли верх над «Нью-Джерси» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Калгари» — 2.74.

В последней игре «Пингвинз» упустили возможность приблизиться к лидерам Восточной конференции, поэтому в следующем матче они возьмутся исправлять ситуацию.