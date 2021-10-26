В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Московские ребята провели в регулярном чемпионате 21 встречу, в которой забрали себе 28 очков. В рейтинге Западной конференции команда пока третья.

На данном этапе турнира «Динамо» Москва переживает не лучшие времена. В девяти предыдущих играх бело-синие допустили шесть осечек.

Сперва команда Алексея Кудашова слилась «Магнитке» (2:4) и ЦСКА (0:3). А после победы над «Северсталью» (3:2) столичные парни проиграли «Локо» (1:3), СКА (3:5) и «Торпедо» (3:5).

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После череды потерь «Динамо» сумело организовать победы над «Ак Барсом» (5:4 ОТ) и «Нефтехимиком» (3:0). А в недавнем поединке москвичи крупно слились «Витязю» (2:5).

«Локомотив»

Ярославцы в своей 21 игре сезона сумели отвоевать у соперников 25 очков. Сейчас команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Запада.

После минимального поражения в противостоянии со СКА 5 октября (0:1) «Локомотив» выдал четыре подряд победы. Началась данная серия с поединка против «Северстали» (5:1).

Далее парни Игоря Никитина одержали верх над «Динамо» Москва (3:1), «Северсталью» (2:1 ОТ) и «Куньлунем» (4:3). На этом серия без поражений «Локо» закончилась.

Прервал ее «Адмирал» на «Арене-2000» (1:3). Затем ярославцы разгромили «Барыс» в Нур-Султане (4:1), а в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» в Уфе была еще одна потеря очков (3:4 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Локомотива» — 2.78.

При Игоре Никитине «Локо» демонстрирует неплохие результаты и больше не боится топовых соперников. В прошлой очной встрече с динамовцами ребята из Ярославля это четко показали.

Команда Кудашова, хоть и считается фаворитом, может вновь потерять очки в противостоянии с «железнодорожниками». Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» с форой 0 за 2.14.