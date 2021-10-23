В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Большом» 23 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

На счету клуба из Краснодарского края имеется 13 очков, которые она завоевала в 21 игре. В таблице Западной конференции она находится на 12-м месте.

Первая победа в октябре прилетела в копилку «Сочи» 8 числа. В представленной встрече «леопарды» одержали верх над «Динамо» Рига (3:2 ОТ), прервав таким образом свою серию из шести поражений.

После поединка с рижанами подопечные Андрея Назарова уступили как раз «Металлургу» (1:3), а затем была гостевая победа над «Автомобилистом» (5:4 Б).

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В трех последних матчах «Сочи» остался без набранных баллов. В Челябинске было поражение от «Трактора» (2:4). А в «Большом» парни Назарова влетели «Авангарду» (4:5) и «Автомобилисту» (6:7 ОТ).

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб провел 20 матчей и оформил в них 36 баллов. С такими показателями он лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

В период с 10 сентября по 14 октября «Металлург» Мг выдал крутейшую серию из 14 поединков без поражений. При этом 13 встреч «Магнитка» затащила в основное время.

Пару последних матчей данного отрезка подопечные Ильи Воробьева провели у себя дома. В Магнитогорске «сталевары» взяли верх над «Сочи» (3:1) и «Ак Барсом» (2:1).

А оборвалась серия «Металлурга» Мг в противостоянии с «Салаватом Юлаевым». В паре других поединков парни Ильи Воробьева обыграли «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Йокерит» (5:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 4.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Металлурга» Мг — 1.75.

Несмотря на локальные успехи в некоторых играх, сочинцы продолжают раздавать очки и пропускают в свои ворота пачками.