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    Чего ждать от «Магнитки» в матче с «Сочи»?

    «Сочи» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Металлург» Мг
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Большом» 23 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Сочи»

    На счету клуба из Краснодарского края имеется 13 очков, которые она завоевала в 21 игре. В таблице Западной конференции она находится на 12-м месте.

    Первая победа в октябре прилетела в копилку «Сочи» 8 числа. В представленной встрече «леопарды» одержали верх над «Динамо» Рига (3:2 ОТ), прервав таким образом свою серию из шести поражений.

    После поединка с рижанами подопечные Андрея Назарова уступили как раз «Металлургу» (1:3), а затем была гостевая победа над «Автомобилистом» (5:4 Б).

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    В трех последних матчах «Сочи» остался без набранных баллов. В Челябинске было поражение от «Трактора» (2:4). А в «Большом» парни Назарова влетели «Авангарду» (4:5) и «Автомобилисту» (6:7 ОТ).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб провел 20 матчей и оформил в них 36 баллов. С такими показателями он лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

    В период с 10 сентября по 14 октября «Металлург» Мг выдал крутейшую серию из 14 поединков без поражений. При этом 13 встреч «Магнитка» затащила в основное время.

    Пару последних матчей данного отрезка подопечные Ильи Воробьева провели у себя дома. В Магнитогорске «сталевары» взяли верх над «Сочи» (3:1) и «Ак Барсом» (2:1).

    А оборвалась серия «Металлурга» Мг в противостоянии с «Салаватом Юлаевым». В паре других поединков парни Ильи Воробьева обыграли «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Йокерит» (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сочи» оценивается в 4.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Металлурга» Мг — 1.75.

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    Несмотря на локальные успехи в некоторых играх, сочинцы продолжают раздавать очки и пропускают в свои ворота пачками.

    Гости из Магнитогорска могут устроить погром, в ходе которого «леопарды» отлетят в одну калитку. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.30.

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    «Сочи» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на хоккей. Чего ждать от «Магнитки» в матче с «Сочи»?
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