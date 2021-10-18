В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 18 октября. Начало встречи — в 00:00 мск. «Оттава» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадский клуб из Онтарио провел два матча, в которых успел забить 4 гола и получить в свою раму пятеру. На Востоке команда сейчас 13-я с двумя очками.

В дебютной игре сезона «Оттава» у себя дома принимала «Торонто». Во встрече соперников из Онтарио «Сенаторз» удалось вырвать победу (3:2).

Второй поединок подопечные Ди Джея Смита также провели против «Торонто». Но в этой встрече «Сенс» уже не блистали в атаке и пропустили трешку от «Мэйпл Лифс» (1:3).

Все прогнозы на НХЛ

В прошлом сезоне «Оттава» была шестой в Северном дивизионе с 51 очком в 56 играх. А подготовку к новому чемпионату «Сенаторз» организовали в виде семи матчей, в трех из которых им удалось победить.

«Даллас»

Техасские парни в паре матчей бахнули четыре шайбы, получив в ответ пять. Сейчас они идут восьмыми в Западной конференции с 2 баллами в резерве.

На первый матч НХЛ 2021/22 «Даллас» отправился в Нью-Йорк, где устроил зарубу с «Рейнджерс». В этом поединке гости дожали соперников в «Мэдисон Сквер Гарден» только в овертайме (3:2 ОТ).

Вторая встреча «Старз» состоялась в Бостоне. В противостоянии с «Брюинз» подопечные Рика Боунесса потерпели первое поражение в сезоне (1:3).

Что касается прошлой регулярки, то в ней «Даллас» оказался пятым в Центральном дивизионе, взяв 60 пунктов в 56 матчах. А в недавней предсезонке техасцы провели 7 поединков, выиграв трижды.

Прогноз и ставка

Победа «Оттавы» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Далласа» — 2.05.

Две команды, которые сойдутся в очном противостоянии, показали чем-то схожий старт в новом сезоне.

Что касается последних личных встреч, то в трех играх из пяти «Сенаторз» были сильнее. Также дважды канадцы забрасывали «Далласу» 3+ шайбы .

Пока в начале сезона у команд полно сил, они должны будут устроить битву за важные два очка, которая подарит публике из Онтарио много голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 2.04.