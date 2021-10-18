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    «Оттава» устроит результативное месиво с «Далласом»?

    «Оттава» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Даллас»
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    Ник Пол
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 18 октября. Начало встречи — в 00:00 мск. «Оттава» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.85
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Оттава»

    Канадский клуб из Онтарио провел два матча, в которых успел забить 4 гола и получить в свою раму пятеру. На Востоке команда сейчас 13-я с двумя очками.

    В дебютной игре сезона «Оттава» у себя дома принимала «Торонто». Во встрече соперников из Онтарио «Сенаторз» удалось вырвать победу (3:2).

    Второй поединок подопечные Ди Джея Смита также провели против «Торонто». Но в этой встрече «Сенс» уже не блистали в атаке и пропустили трешку от «Мэйпл Лифс» (1:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В прошлом сезоне «Оттава» была шестой в Северном дивизионе с 51 очком в 56 играх. А подготовку к новому чемпионату «Сенаторз» организовали в виде семи матчей, в трех из которых им удалось победить.

    «Даллас»

    Техасские парни в паре матчей бахнули четыре шайбы, получив в ответ пять. Сейчас они идут восьмыми в Западной конференции с 2 баллами в резерве.

    На первый матч НХЛ 2021/22 «Даллас» отправился в Нью-Йорк, где устроил зарубу с «Рейнджерс». В этом поединке гости дожали соперников в «Мэдисон Сквер Гарден» только в овертайме (3:2 ОТ).

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    • Вторая встреча «Старз» состоялась в Бостоне. В противостоянии с «Брюинз» подопечные Рика Боунесса потерпели первое поражение в сезоне (1:3).

    Что касается прошлой регулярки, то в ней «Даллас» оказался пятым в Центральном дивизионе, взяв 60 пунктов в 56 матчах. А в недавней предсезонке техасцы провели 7 поединков, выиграв трижды.

    Прогноз и ставка

    Победа «Оттавы» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Далласа» — 2.05.

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    Две команды, которые сойдутся в очном противостоянии, показали чем-то схожий старт в новом сезоне.

    Что касается последних личных встреч, то в трех играх из пяти «Сенаторз» были сильнее. Также дважды канадцы забрасывали «Далласу» 3+ шайбы.

    Пока в начале сезона у команд полно сил, они должны будут устроить битву за важные два очка, которая подарит публике из Онтарио много голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 2.04.

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    «Оттава» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Оттава» устроит результативное месиво с «Далласом»?
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