В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Нагорном» 15 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородский клуб за 17 матчей сумел насобирать 17 очков. С такими показателями он закрепил за собой седьмую позицию в Западной конференции.

Последний раз дома «Торпедо» выигрывало в конце прошлого месяца. В тот успешный период хозяева в «Нагорном» одержали верх над «Динамо» Москва (4:2) и «Трактором» (5:2).

Затем подопечные Дэвида Немировского встретились с «Амуром» и потерпели поражение (3:4 ОТ). А еще в одной игре «автозаводцы» не справились с «Адмиралом» (1:2).

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Далее «Торпедо» разгромило «Сибирь» (3:0), а в домашних матчах слилось «Динамо» Минск (3:4) и «Северстали» (2:3 Б). В поединке в Подольске нижегородцы прихлопнули «Витязь» (3:1).

«Амур»

Команда из Хабаровска сыграла в 17 встречах регулярного чемпионата, после которых осталась с 13 очками в резерве и заняла десятое место на Востоке.

В последних матчах результаты «Амура» чуть улучшились. В четырех играх из шести «тигры» победили. А началось все с домашнего поединка против «Трактора» (4:3 ОТ).

Еще в двух матчах на «Платинум Арене» подопечные Михаила Кравеца разделались с «Динамо» Рига (3:2 Б) и затащили игру с «Витязем» (2:1 Б).

В паре следующих встреч «Амур» пережил потери очков, которые ему обеспечил «Трактор» (0:2, 4:5). Однако в последнем матче «тигры» катком прошлись по ЦСКА (5:1).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 1.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Амура» — 4.68.

Пять матчей из шести предыдущих хабаровчане провели дома, выиграв трижды. А в недавнем гостевом поединке «тигры» припечатали ЦСКА.