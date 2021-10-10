В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Барыс Арене» 10 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Ребята из Казахстана после 15 сыгранных матчей имеют в своей копилке 14 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает шестое место.

Во второй половине сентября «Барыс» настигла серия из трех поражений, в ходе которой он уступил «Динамо» Рига (2:3), «Йокериту» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ).

Затем парни Юрия Михайлиса успели победить «Сибирь» (2:1 ОТ) и «Автомобилист» (5:4 ОТ), после чего его команда снова трижды кряду потеряла очки.

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Проиграл «Барыс» «Металлургу» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локо» (3:4). А в паре недавних матчей подопечные Михайлиса взяли верх над «Авангардом» (1:0) и СКА (3:0).

«Ак Барс»

Хоккейный клуб из Татарстана имеет в активе 21 очко, которое он взял в 16 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет четвертой.

В период с 14 по 26 сентября «Ак Барс» стрельнул самой крупной для себя победной серией в текущей регулярке. Данный беспроигрышный отрезок продлился пять матчей.

В этой серии команда Дмитрия Квартальнова одолела «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязь» (2:1), «Адмирал» (2:1 Б) и «Спартак» (3:1). Прервалась же представленная полоса в игре с «Йокеритом» в Финляндии (3:4 ОТ).

Далее «Ак Барс» оформил победы над ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0), после которых казанцы влетели «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Металлургу» Мг (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.86, а на победу «Ак Барса» — 2.26.

Между двумя будущими соперниками приличная дистанция по очкам, но казанские парни после двух подряд поражений получили дополнительную мотивацию .

В Нур-Султане команде Квартальнова будет тяжело тягаться с «Барысом», однако взять очки они должны. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.55.