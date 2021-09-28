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    Сумеет ли «Куньлунь» забросить несколько шайб в ворота «Адмирала»?

    «Куньлунь» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч КХЛ 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Адмирал»
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    Паркер Фу
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    Представители Китая провели в чемпионате десять матчей, в которых смогли забрать всего 4 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась последней.

    После разгромного поражения на старте сезона от «Нефтехимика» (1:5) «Куньлунь» пошумел в Казани, прибив «Ак Барс» (4:3).

    А в следующих матчах «драконы» слились «Динамо» Рига (5:6) и «Йокериту» (5:6). Вторую победу в сезоне подопечные Айвана Занатты отпраздновали в поединке с «Сочи» (3:2 Б).

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    Но после хорошей игры с сочинцами «Куньлунь» пережил пять поражений. Влетел китайский клуб «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).

    «Адмирал»

    Коллектив из Владивостока в своих десяти играх заполучил 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда закрепилась на 10-й позиции.

    В новый сезон «Адмирал» влился неудачно. В шести матчах «моряки» уступили «Спартаку» (1:4), «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9). «Северстали» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).

    После кошмарного начала регулярки подопечные Александра Андриевского наконец-то сумели победить. В родных стенах дальневосточный клуб разбил «Северсталь» (4:1).

    Но закрепить успех «Адмиралу» не удалось. В трех следующих встречах «моряки» оказались слабее «Магнитки» (0:5), «Ак Барса» (1:2 Б) и «Нефтехимика» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Куньлуня» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Адмирала» — 3.08.

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    В очном поединке сыграют одни из самых проблемных клубов КХЛ в обороне. За счет этого встреча в Мытищах может стать результативной.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 3 с коэффициентом 1.82.

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    «Куньлунь» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Куньлунь» забросить несколько шайб в ворота «Адмирала»?
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