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    «Магнитка» продолжит выигрывать?

    «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — ЦСКА
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    Игорь Швырев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Металлург» 25 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Сыграв в девяти встречах чемпионата, хоккейный клуб из Магнитогорска заработал 16 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он является одним из лидеров.

    Стартовал в новом сезоне КХЛ «Металлург» Мг с побед над «Автомобилистом» (6:2) и «Барысом» (2:1), после чего была потеря очков в поединке с «Салаватом Юлаевым» (2:7).

    Избиение со стороны «юлаевцев» не подкосило парней Ильи Воробьева, так как после матча с уфимцами «Магнитка» обыграла шесть соперников кряду.

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    В ходе представленной серии «Металлург» Мг одержал верх над «Адмиралом» (4:3 ОТ), «Нефтехимиком» (4:0), «Авангардом» (7:4), «Амуром» (6:2), «Адмиралом» (5:0) и «Сибирью» (3:1).

    ЦСКА

    Столичные хоккеисты поучаствовали в десяти поединках и заработали в них 14 очков. В таблице Западной конференции «армейцы» попали в топ-3.

    В первом же матче ЦСКА пережил избиение от «Авангарда» (0:4), после которого пришел в себя, подарив фанатам четыре победы кряду.

    Подопечные Сергея Фёдорова обыграли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:1). А добить беспроигрышную серию до пяти москвичам помешал «Барыс» (3:6).

    В трех следующих встречах ЦСКА разделался со «Спартаком» (5:3), «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и «Барысом» (2:1 ОТ). А последнюю игру команда Фёдорова слила «Трактору» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.50, ничья оценивается в 4.00, а успех ЦСКА — в 2.45.

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    Московский клуб никому не проигрывает уже в пяти гостевых поединках кряду. Единственное поражение за пределами столицы в текущем сезоне «армейцы» пережили в дебютном матче с «Авангардом».

    Сейчас же столичных ждет сильнейший оппонент Востока, у которого есть отличные шансы продлить выигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче за 1.98.

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    «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» продолжит выигрывать?
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