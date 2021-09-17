В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Екатеринбургская команда после шести сыгранных матчей занимает четвертую позицию в таблице Восточной конференции, имея при этом 8 баллов в резерве.

Начало сезона выдалось для «Автомобилиста» тяжелым. В паре поединков на своем льду «авто» проиграло. Соперниками клуба с Урала были «Металлург» Мг (2:6) и «Салават Юлаев» (2:4).

После смазанного старта подопечные Билла Питерса выдали серию из четырех побед. А началась она с гостевого матча со СКА (4:2).

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Затем «Автомобилист» отправился в Белоруссию, где разделался с «Динамо» Минск (2:1). В паре недавних встреч команда Питерса обыграла «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

«Авангард»

Омичи в своих шести поединках сумели забрать у конкурентов 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на четвертом месте.

На старте сезона ничего не предвещало беды. «Авангард» порадовал фанатов тремя победами кряду, а в Матче Открытия «ястребы» и вовсе устроили разнос ЦСКА (4:0).

После встречи с «армейцами» подопечные Боба Хартли одержали верх над «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ), а затем пошла череда поражений.

Сперва в столице «Авангард» пострадал от «Динамо» Москва (2:5), а в следующих играх омичи слились «Йокериту» (2:3) и «Металлургу» Мг (4:7).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.77.

Омичи на старте регулярки пропускают непривычно много . В среднем за игру в сетку «ястребов» влетает 3.3 гола.

Екатеринбургский же клуб выглядит сейчас даже интереснее действующих чемпионов. У себя дома парни Билла Питерса могут воспользоваться проблемами «Авангарда» и бахнуть в их сетку 3+ шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.09.