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    На «Уралец-Арене» «Автомобилист» будет играть первым номером

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 17 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Авангард»
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    Александр Щемеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Сентября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    Екатеринбургская команда после шести сыгранных матчей занимает четвертую позицию в таблице Восточной конференции, имея при этом 8 баллов в резерве.

    Начало сезона выдалось для «Автомобилиста» тяжелым. В паре поединков на своем льду «авто» проиграло. Соперниками клуба с Урала были «Металлург» Мг (2:6) и «Салават Юлаев» (2:4).

    После смазанного старта подопечные Билла Питерса выдали серию из четырех побед. А началась она с гостевого матча со СКА (4:2).

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    Затем «Автомобилист» отправился в Белоруссию, где разделался с «Динамо» Минск (2:1). В паре недавних встреч команда Питерса обыграла «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

    «Авангард»

    Омичи в своих шести поединках сумели забрать у конкурентов 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на четвертом месте.

    На старте сезона ничего не предвещало беды. «Авангард» порадовал фанатов тремя победами кряду, а в Матче Открытия «ястребы» и вовсе устроили разнос ЦСКА (4:0).

    После встречи с «армейцами» подопечные Боба Хартли одержали верх над «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ), а затем пошла череда поражений.

    Сперва в столице «Авангард» пострадал от «Динамо» Москва (2:5), а в следующих играх омичи слились «Йокериту» (2:3) и «Металлургу» Мг (4:7).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.77.

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    Омичи на старте регулярки пропускают непривычно много. В среднем за игру в сетку «ястребов» влетает 3.3 гола.

    Екатеринбургский же клуб выглядит сейчас даже интереснее действующих чемпионов. У себя дома парни Билла Питерса могут воспользоваться проблемами «Авангарда» и бахнуть в их сетку 3+ шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.09.

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    «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на хоккей. На «Уралец-Арене» «Автомобилист» будет играть первым номером
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