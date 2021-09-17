«Автомобилист»
Екатеринбургская команда после шести сыгранных матчей занимает четвертую позицию в таблице Восточной конференции, имея при этом 8 баллов в резерве.
Начало сезона выдалось для «Автомобилиста» тяжелым. В паре поединков на своем льду «авто» проиграло. Соперниками клуба с Урала были «Металлург» Мг (2:6) и «Салават Юлаев» (2:4).
После смазанного старта подопечные Билла Питерса выдали серию из четырех побед. А началась она с гостевого матча со СКА (4:2).
Затем «Автомобилист» отправился в Белоруссию, где разделался с «Динамо» Минск (2:1). В паре недавних встреч команда Питерса обыграла «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).
«Авангард»
Омичи в своих шести поединках сумели забрать у конкурентов 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на четвертом месте.
На старте сезона ничего не предвещало беды. «Авангард» порадовал фанатов тремя победами кряду, а в Матче Открытия «ястребы» и вовсе устроили разнос ЦСКА (4:0).
После встречи с «армейцами» подопечные Боба Хартли одержали верх над «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ), а затем пошла череда поражений.
Сперва в столице «Авангард» пострадал от «Динамо» Москва (2:5), а в следующих играх омичи слились «Йокериту» (2:3) и «Металлургу» Мг (4:7).
Прогноз и ставка
Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.77.
Омичи на старте регулярки
Екатеринбургский же клуб выглядит сейчас даже интереснее действующих чемпионов. У себя дома парни Билла Питерса могут воспользоваться проблемами «Авангарда» и бахнуть в их сетку 3+ шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.09.