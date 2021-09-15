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    «Северсталь» обернет в свою пользу все слабости «Амура»

    «Амур» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.62) на хоккейный матч КХЛ 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Северсталь»
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    Максим Колмыков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Амур»

    Для команды из Хабаровска новый сезон начался катастрофически. В пяти матчах она смогла забрать себе всего 1 очко и застряла на последнем месте в таблице Восточной конференции.

    Беды «Амура» начались с выезда в Краснодарский край, где в «Большом» гости были раздавлены «Сочи» (0:4). Во второй игре «тигрята» сдались «Спартаку» (1:3).

    Жесткий отпор «Амур» пытался дать «Авангарду» в Балашихе. Команда Владимира Воробьёва дотерпела до овертайма, но уже в нем не продержалась и пары минут (2:3 ОТ).

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    Еще одну потерю очков «Амур» пережил в Нур-Султане в матче с «Барысом» (2:3). А домашнюю часть сезона хабаровчане встретили разгромным поражением от «Динамо» Москва (2:6).

    «Северсталь»

    У клуба из Череповца сейчас имеется 5 очков, добытых в пяти встречах. В общекомандном рейтинге Западной конференции «стальные» занимают 11-ю позицию.

    В дебютной игре нового сезона КХЛ «Северсталь» дома принимала СКА. В поединке, где хозяева считались аутсайдерами, они выдали яркий перформанс, но в итоге остались без набранных баллов (2:3).

    Вторым соперником «Северстали» оказалось минское «Динамо», с которым парням Андрея Разина было труднее (1:4). Третий же матч получился для «стальных» успешным, им удалось победить «Адмирал» (3:2 ОТ).

    В очередном домашнем поединке «Северсталь» не смогла перестрелять «Трактор» по буллитам (1:2 Б), а в недавней встрече в Новосибирске команда Разина разделалась с «Сибирью» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Северстали» — 3.07.

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    В пяти играх нового сезона «Амур» уже умудрился пропустить 19 голов при 7 забитых. У команды Воробьева явно что-то не то в защите.

    «Северсталь» пока тоже не блещет сериями победу, но в атаке она выглядит поинтереснее, особенно в поединках с равными по силе командами. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 2.62.

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    «Амур» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» обернет в свою пользу все слабости «Амура»
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