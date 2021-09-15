В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Для команды из Хабаровска новый сезон начался катастрофически. В пяти матчах она смогла забрать себе всего 1 очко и застряла на последнем месте в таблице Восточной конференции.

Беды «Амура» начались с выезда в Краснодарский край, где в «Большом» гости были раздавлены «Сочи» (0:4). Во второй игре «тигрята» сдались «Спартаку» (1:3).

Жесткий отпор «Амур» пытался дать «Авангарду» в Балашихе. Команда Владимира Воробьёва дотерпела до овертайма, но уже в нем не продержалась и пары минут (2:3 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Еще одну потерю очков «Амур» пережил в Нур-Султане в матче с «Барысом» (2:3). А домашнюю часть сезона хабаровчане встретили разгромным поражением от «Динамо» Москва (2:6).

«Северсталь»

У клуба из Череповца сейчас имеется 5 очков, добытых в пяти встречах. В общекомандном рейтинге Западной конференции «стальные» занимают 11-ю позицию.

В дебютной игре нового сезона КХЛ «Северсталь» дома принимала СКА. В поединке, где хозяева считались аутсайдерами, они выдали яркий перформанс, но в итоге остались без набранных баллов (2:3).

Вторым соперником «Северстали» оказалось минское «Динамо», с которым парням Андрея Разина было труднее (1:4). Третий же матч получился для «стальных» успешным, им удалось победить «Адмирал» (3:2 ОТ).

В очередном домашнем поединке «Северсталь» не смогла перестрелять «Трактор» по буллитам (1:2 Б), а в недавней встрече в Новосибирске команда Разина разделалась с «Сибирью» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Северстали» — 3.07.

В пяти играх нового сезона «Амур» уже умудрился пропустить 19 голов при 7 забитых. У команды Воробьева явно что-то не то в защите.

«Северсталь» пока тоже не блещет сериями победу, но в атаке она выглядит поинтереснее, особенно в поединках с равными по силе командами. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 2.62.