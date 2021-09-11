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    «Куньлунь» и «Сочи» дадут зрителям голы

    «Куньлунь» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2021 года

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    «Куньлунь» в игре с «Йокеритом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 11 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куньлунь»

    После четырех сыгранных матчей пекинцы имеют у себя в копилке только 2 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона они занимают 10-ю позицию.

    Старт сезона «Куньлуню» нормально встретить не удалось. В поединке с «Нефтехимиком» 2 сентября, который состоялся в Нижнекамске, гости крупно слились (1:5).

    А первая победа прилетела неожиданно в игре с одной из сильнейших команд. На «Татнефть-Арене» подопечные Айвана Занатты отыграли у «Ак Барса» фору в 3 шайбы, а затем добили казанцев (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После того матча китайский клуб провел две результативных встречи в Мытищах, в которых он уступил «Динамо» Рига (5:6) и «Йокериту» (5:6).

    «Сочи»

    Хоккеистам из Краснодарского края удалось взять 4 очка в четырех играх сезона. В турнирной таблице Западной конференции команда оказалась на 7-м месте.

    Первые матчи регулярки «Сочи» был рад провести в «Большом». Его соперником в дебютной игре оказался «Амур», которого хозяева не пожалели (4:0).

    Настоящее голевое рубилово «Сочи» устроил с «Витязем» во втором поединке. Их встреча дошла до овертайма. В дополнительном периоде «леопарды» дожали гостей из Подольска (6:5 ОТ).

    А в матче с более мощной командой ребята Евгения Ставровского уступили крупно. Речь идет о ЦСКА (1:4). В последнем поединке «Сочи» проиграл «Торпедо» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» букмекеры дают коэффициент 2.72, а на ничью — 4.24, а на победу «Сочи» — 2.21.

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    Во всех своих матчах этого сезона с участием «Куньлуня» было забито 6+ голов. Да, на игры китайской команды смотреть сейчас интересно.

    «Сочи» также успел провести пару достойных поединков с высокой результативностью. Логично предположить, что в очном противостоянии стороны настреляют друг другу также много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.03.

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    «Куньлунь» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» и «Сочи» дадут зрителям голы
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