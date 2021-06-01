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    Штаты настреляют Италии полную сетку?

    Италия — США. Прогноз и ставка (к. 2.01) на матч чемпионата мира по хоккею 1 июня 2021 года

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    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Италия сыграет с США. Матч пройдет на «Арене Рига» 1 июня. Начало встречи — в 16:15 мск. Италия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия

    Команда из Италии пока не набрала ни единого балла в шести встречах чемпионата мира. С нулем очков она застряла на дне турнирной таблице группы B.

    Стартовала на мировом первенстве Италия с результативной зарубы против Германии, в которой она проиграла (4:9). Через два дня эта сборная крупно влетела Норвегии (1:4).

    В парочке следующих матчей подопечные Джорджо Де Беттина и вовсе не забили ни гола. В этих встречах «Скуадра Адзурра» всухую слилась Латвии (0:3) и Финляндии (0:3).

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    Еще хуже Италия сыграла с Казахстаном. Она смогла забросить 3 шайбы, а в ее сетке побывало 11 голов (3:11). В последнем матче итальянцы были раздавлены Канадой (1:7).

    США

    Представители Северной Америки в шести поединках заработали 15 очков. На данный момент они находятся на первом месте в турнирной таблице группы B.

    Стартовали США на этом чемпионате мира не особо удачно. В непростом поединке с Финляндией «орлы» потерпели поражение с минимальной разницей в счете (1:2).

    В пяти следующих встречах команда Джека Капуано победила в основное время. Сперва Штаты прошлись катком по сборной Канады (5:1).

    Позже «трехцветные» одержали верх над Казахстаном (3:0), Латвией (4:2) и Норвегией (2:1). В последней игре американцы вырвали победу над Германией (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа Италии оценивается в 41.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 27.0, а на победу США — 1.01.

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    В шести играх итальянцы пропустили 37 голов. На данный момент это худший показатель даже среди других аутсайдеров чемпионата мира.

    С такой игрой в защите Италии ничего не светит против Штатов, которые могут закончить матч разгромом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 за 2.01.

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