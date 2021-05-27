В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 27 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В первом поединке, прошедшем в Пенсильвании, Нью-Йоркская команда извлекла 4 гола из 41 броска в створ. В этой игре «островитяне» вырвали победу у «Питтсбурга» в дополнительное время (4:3 ОТ).

В следующем гостевом матче «Айлендерс» были не так хороши, из-за чего они потерпели поражение (1:2). Проиграли «Айлс» и в первом домашнем матче серии (4:5).

В четвертой встрече команда Барри Троца не позволила «Питтсбургу» даже мечтать об успешном исходе (4:1). При равенстве в серии ребята с Бруклина снова отправились в Пенсильванию, где добыли победу в овертайме (3:2 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Регулярный чемпионат «Айлендерс» закончили на четвертом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 играх им удалось набрать 71 очко.

«Питтсбург»

Коллектив из Пенсильвании начал эту серию с домашнего поражения от «Айлендерс». В равной голевой дуэли «пингвины» терпели долго, а слились аж на 16-й минуте овертайма (3:4 ОТ).

Однако в двух следующих матчах «Питтсбург» изменил ход противостояния. Сперва на своем льду «Пенс» одержали победу (2:1), а затем повели в серии, обыграв «Айлендерс» в Нью-Йорке (5:4).

Четвертый матч этих команд, прошедший в «Нассау Колизеум», подопечные Майка Салливана с дали без шансов (1:4). А позже на своем льду они снова уступили в овертайме (2:3 ОТ).

В ходе регулярного чемпионата «Питтсбургу» удалось заработать 77 очков в 56 поединках. В турнирной таблице Восточного дивизиона он оказался первым.

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Питтсбурга» — 2.61.

Снова исход противостояния этих команд решился в дополнительное время, где «Айлендерс» вырвали победу. Теперь дома «островитяне» могут оформить путевку в 1/4 финала.