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    «Питтсбург» спасет серию в Нью-Йорке?

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч Кубка Стэнли 27 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Питтсбург»
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    «Питтсбург» — «Айлендерс». Пятый матч серии
    В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 27 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айлендерс»

    В первом поединке, прошедшем в Пенсильвании, Нью-Йоркская команда извлекла 4 гола из 41 броска в створ. В этой игре «островитяне» вырвали победу у «Питтсбурга» в дополнительное время (4:3 ОТ).

    В следующем гостевом матче «Айлендерс» были не так хороши, из-за чего они потерпели поражение (1:2). Проиграли «Айлс» и в первом домашнем матче серии (4:5).

    В четвертой встрече команда Барри Троца не позволила «Питтсбургу» даже мечтать об успешном исходе (4:1). При равенстве в серии ребята с Бруклина снова отправились в Пенсильванию, где добыли победу в овертайме (3:2 ОТ).

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    Регулярный чемпионат «Айлендерс» закончили на четвертом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 играх им удалось набрать 71 очко.

    «Питтсбург»

    Коллектив из Пенсильвании начал эту серию с домашнего поражения от «Айлендерс». В равной голевой дуэли «пингвины» терпели долго, а слились аж на 16-й минуте овертайма (3:4 ОТ).

    Однако в двух следующих матчах «Питтсбург» изменил ход противостояния. Сперва на своем льду «Пенс» одержали победу (2:1), а затем повели в серии, обыграв «Айлендерс» в Нью-Йорке (5:4).

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    • Четвертый матч этих команд, прошедший в «Нассау Колизеум», подопечные Майка Салливана сдали без шансов(1:4). А позже на своем льду они снова уступили в овертайме (2:3 ОТ).

    В ходе регулярного чемпионата «Питтсбургу» удалось заработать 77 очков в 56 поединках. В турнирной таблице Восточного дивизиона он оказался первым.

    Прогноз и ставка

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Питтсбурга» — 2.61.

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    Снова исход противостояния этих команд решился в дополнительное время, где «Айлендерс» вырвали победу. Теперь дома «островитяне» могут оформить путевку в 1/4 финала.

    Однако коллектив из Пенсильвании такой расклад не устраивает. Очевидно, что «Пенс» еще не все сказали в этом Кубке Стэнли. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой 0 за 1.94.

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