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    «Каролина» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч Кубка Стэнли 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нэшвилл»
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    «Каролина»
    В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «PNC-арене» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    Серия 1/8 финала Кубка Стэнли началась для команды из Северной Каролины многообещающе. В двух домашних встречах «ураганы» добыли крупные победы (5:2; 3:0).

    С большими надеждами «Каролина» отправилась в Теннесси, однако в играх на «Бриджстоун Арене» «Нэшвилл» оказал сопротивление. В первом гостевом поединке «Кейнс» уступили (4:5 ОТ).

    Еще одна встреча на чужом льду прошла с похожим сценарием. Стороны вновь не жалели друг друга, а когда дело дошло до овертайма, команда Рода Бриндамора снова слилась (3:4 ОТ).

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    Регулярный чемпионат «Каролина» провела очень достойно. В 56 поединках она набрала 80 очков и финишировала на первом месте в рейтинге Центрального дивизиона.

    «Нэшвилл»

    В стартовой встрече Кубка Стэнли коллектив из Теннесси пытался биться с «Каролиной» на равных, но откровенно провалил третий период и потерпел разгромное поражение (2:5).

    Во втором гостевом поединке «Нэшвилл» был совсем плох и уступил всухую (0:3). Однако дома «хищники» перевернули серию. В первом матче на «Бриджстоун Арене» «Предс» взяли верх в овертайме (5:4 ОТ).

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    • В дополнительное время команда Джона Хайнса вытащила и следующую встречу (4:3 ОТ). В этом матче «Смэшвилл» принял в свою рамку 61 удар, но отразить «саблезубые» сумели 95.08% чужих моментов.

    В регулярном чемпионате команда из Теннесси заняла четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх «Нэшвилл» набрал 64 балла.

    Прогноз и ставка

    Победа «Каролины» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нэшвилла» — 3.44.

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    Команда Бриндамора могла удачнее выступить в гостях, но определенная доля везения была против того, чтобы «Кейнс» легко разобрались с «Нэшвиллом».

    Дома ситуация может поменяться. На своем льду «ураганы» чувствуют себя уверенно, поэтому они в дебюте поединка начнут играть первым номером. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в первом периоде за 2.30.

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