«Каролина»
Серия 1/8 финала Кубка Стэнли началась для команды из Северной Каролины многообещающе. В двух домашних встречах «ураганы» добыли крупные победы (5:2; 3:0).
С большими надеждами «Каролина» отправилась в Теннесси, однако в играх на «Бриджстоун Арене» «Нэшвилл» оказал сопротивление. В первом гостевом поединке «Кейнс» уступили (4:5 ОТ).
Еще одна встреча на чужом льду прошла с похожим сценарием. Стороны вновь не жалели друг друга, а когда дело дошло до овертайма, команда Рода Бриндамора снова слилась (3:4 ОТ).
Регулярный чемпионат «Каролина» провела очень достойно. В 56 поединках она набрала 80 очков и финишировала на первом месте в рейтинге Центрального дивизиона.
«Нэшвилл»
В стартовой встрече Кубка Стэнли коллектив из Теннесси пытался биться с «Каролиной» на равных, но откровенно провалил третий период и потерпел разгромное поражение (2:5).
Во втором гостевом поединке «Нэшвилл» был совсем плох и уступил всухую (0:3). Однако дома «хищники»
В дополнительное время команда Джона Хайнса вытащила и следующую встречу (4:3 ОТ). В этом матче «Смэшвилл» принял в свою рамку 61 удар, но отразить «саблезубые» сумели 95.08% чужих моментов.
В регулярном чемпионате команда из Теннесси заняла четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх «Нэшвилл» набрал 64 балла.
Прогноз и ставка
Победа «Каролины» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нэшвилла» — 3.44.
Команда Бриндамора могла удачнее выступить в гостях, но определенная доля везения была против того, чтобы «Кейнс» легко разобрались с «Нэшвиллом».
Дома ситуация может поменяться. На своем льду «ураганы» чувствуют себя уверенно, поэтому они в дебюте поединка