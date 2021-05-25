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    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч Кубка Стэнли 25 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Айлендерс»
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    Крис Леганг
    В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 25 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Мая 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
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    «Питтсбург»

    В первой домашней встрече Кубка Стэнли «пингвины» остались без победы. Их противостояние с «Айлендерс» дошло до дополнительного времени, где «Пенс» уступили (3:4 ОТ).

    Во втором поединке на своем льду «Питтсбург» восстановил паритет благодаря скромной победе (2:1). Одержал верх над соперниками коллектив из Пенсильвании и в первой игре в Нью-Йорке (5:4).

    Четвертый матч подопечные Майка Салливана откровенно провалили. В этом поединке они получили полный набор голов от ребят с Бруклина (1:4), из-за чего в серии снова восстановилось равенство.

    Все прогнозы на НХЛ

    В регулярном чемпионате «Питтсбург» финишировал первым в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 встречах команда Салливана заработала 77 зачетных баллов.

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский клуб начал оказывать давление на «Питтсбург» уже в первой встрече. На «PPG Paints-арене» результативная заруба не определила победителя в основное время, а в овертайме свежее оказались «островитяне» (5:4 ОТ).

    Поведя в серии, «Айлендерс» ослабили хватку и проиграли «Питтсбургу» во втором матче (1:2). Затем серия переехала в «Нассау Колизеум». Но и там «Айлс» ждала неудача (4:5).

    В следующей домашней встрече команда Барри Троца взяла себя в руки и настреляла в сетку «Питтсбурга» достаточно голов для крупной победы (4:1).

    В регулярном чемпионате Нью-Йоркская команда заработала 71 балл в 56 поединках. В турнирной таблице Восточного дивизиона она оказалась на четвертой строчке.

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Айлендерс» — 2.80.

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    Далеко не всегда в данной серии именно домашняя команда играет удачно. Однако сейчас «Пенс» все же будут фаворитами матча, учитывая, что на своем льду они могут существенно увеличить шансы на выход дальше.

    Поэтому команде Салливана крайне важно побороться в родных стенах за положительный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 с коэффициентом 2.28.

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