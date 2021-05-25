В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 25 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В первой домашней встрече Кубка Стэнли «пингвины» остались без победы. Их противостояние с «Айлендерс» дошло до дополнительного времени, где «Пенс» уступили (3:4 ОТ).

Во втором поединке на своем льду «Питтсбург» восстановил паритет благодаря скромной победе (2:1). Одержал верх над соперниками коллектив из Пенсильвании и в первой игре в Нью-Йорке (5:4).

Четвертый матч подопечные Майка Салливана откровенно провалили . В этом поединке они получили полный набор голов от ребят с Бруклина (1:4), из-за чего в серии снова восстановилось равенство.

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В регулярном чемпионате «Питтсбург» финишировал первым в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 встречах команда Салливана заработала 77 зачетных баллов.

«Айлендерс»

Нью-Йоркский клуб начал оказывать давление на «Питтсбург» уже в первой встрече. На «PPG Paints-арене» результативная заруба не определила победителя в основное время, а в овертайме свежее оказались «островитяне» (5:4 ОТ).

Поведя в серии, «Айлендерс» ослабили хватку и проиграли «Питтсбургу» во втором матче (1:2). Затем серия переехала в «Нассау Колизеум». Но и там «Айлс» ждала неудача (4:5).

В следующей домашней встрече команда Барри Троца взяла себя в руки и настреляла в сетку «Питтсбурга» достаточно голов для крупной победы (4:1).

В регулярном чемпионате Нью-Йоркская команда заработала 71 балл в 56 поединках. В турнирной таблице Восточного дивизиона она оказалась на четвертой строчке.

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Айлендерс» — 2.80.

Далеко не всегда в данной серии именно домашняя команда играет удачно. Однако сейчас «Пенс» все же будут фаворитами матча, учитывая, что на своем льду они могут существенно увеличить шансы на выход дальше .

Поэтому команде Салливана крайне важно побороться в родных стенах за положительный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 с коэффициентом 2.28.