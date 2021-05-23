«Миннесота»
В первой игре, которая состоялась в Лас-Вегасе, «Миннесота» не выглядела ярко, но зато была надежной в обороне. Сохранив нули на табло до овертайма, «дикари» вырвали победу в дополнительное время (1:0 ОТ).
Во второй встрече «Миннесота» не справилась с натиском «Вегаса». В этом поединке «Минни» отразила 89.29% опасностей соперников, позволив тем забить трешку. Гости из Сент-Пола потерпели поражение (1:3).
Домашняя часть серии не облегчила жизнь команде Дина Эвансона. На своем льду «Миннесота» очень слабо сыграла в нападении и плохо отработала у собственных ворот, из-за чего она крупно влетела «Вегасу» (2:5).
Регулярный сезон «Миннесота» завершила на третьем месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках чемпионата «дикарям» удалось набрать 75 баллов.
«Вегас»
В дебютном матче Кубка Стэнли хозяева на «Т-Мобайл Арене» имели преимущество в атаке, однако материализовать его хотя бы в гол не удалось. В овертайме «отбросы» пропустили шайбу, которая приговорила их в той встрече (0:1 ОТ).
Во втором матче «Голден Найтс» уже не так часто били по воротам, зато оказались точнее. Три броска из 28 (10.71%) оказались точными, благодаря чему «Вегас» одержал победу (3:1).
Отправившись в Сент-Пол, команда Питера Дебура хотела впервые выйти вперед в серии. Нанеся 40 ударов в створ, «отбросы» превратили 12.5% моментов в голы, что позволило им уверенно обыграть «Миннесоту» (5:2).
В 56 поединках регулярного чемпионата коллектив из Парадайса заработал 82 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона он закрепился на второй строчке.
Прогноз и ставка
Победа «Миннесоты» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Вегаса» — 2.30.
В первой игре на своем льду «Минни» нанесла всего 16 бросков в створ. «Вегас» буквально перебил хозяев и внес в актив крупную победу.
На достигнутом ребята Дебура останавливаться не будут, они попробуют в гостях снова