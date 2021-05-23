В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 23 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В первой игре, которая состоялась в Лас-Вегасе, «Миннесота» не выглядела ярко, но зато была надежной в обороне. Сохранив нули на табло до овертайма, «дикари» вырвали победу в дополнительное время (1:0 ОТ).

Во второй встрече «Миннесота» не справилась с натиском «Вегаса». В этом поединке «Минни» отразила 89.29% опасностей соперников, позволив тем забить трешку. Гости из Сент-Пола потерпели поражение (1:3).

Домашняя часть серии не облегчила жизнь команде Дина Эвансона. На своем льду «Миннесота» очень слабо сыграла в нападении и плохо отработала у собственных ворот, из-за чего она крупно влетела «Вегасу» (2:5).

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Регулярный сезон «Миннесота» завершила на третьем месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках чемпионата «дикарям» удалось набрать 75 баллов.

«Вегас»

В дебютном матче Кубка Стэнли хозяева на «Т-Мобайл Арене» имели преимущество в атаке, однако материализовать его хотя бы в гол не удалось. В овертайме «отбросы» пропустили шайбу, которая приговорила их в той встрече (0:1 ОТ).

Во втором матче «Голден Найтс» уже не так часто били по воротам, зато оказались точнее. Три броска из 28 (10.71%) оказались точными, благодаря чему «Вегас» одержал победу (3:1).

Отправившись в Сент-Пол, команда Питера Дебура хотела впервые выйти вперед в серии. Нанеся 40 ударов в створ, «отбросы» превратили 12.5% моментов в голы, что позволило им уверенно обыграть «Миннесоту» (5:2).

В 56 поединках регулярного чемпионата коллектив из Парадайса заработал 82 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона он закрепился на второй строчке.

Прогноз и ставка

Победа «Миннесоты» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Вегаса» — 2.30.

В первой игре на своем льду «Минни» нанесла всего 16 бросков в створ. «Вегас» буквально перебил хозяев и внес в актив крупную победу.