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    Как быстро Канада сможет завладеть преимуществом?

    Канада — Латвия. Прогноз и ставка (к. 2.70) на матч чемпионата мира по хоккею 21 мая 2021 года

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    Матч между Канадой и Латвией на ЧМ-2018
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Латвией. Матч пройдет на «Арене Рига» 21 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Канада — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    На прошлом чемпионате мира канадская сборная выиграла группу, набрав 18 очков. Тогда в семи встречах «кленовые» смогли забить 36 голов, а пропустили 11 шайб.

    В плей-офф у Канады также не было особых проблем до самого финала. Команда победила Швейцарию в 1/4 (3:2 ОТ) и раскатала Чехию в 1/2 (5:1), после чего встретилась с финнами в заключительной битве.

    В главной игре первенства Канада потерпела поражение (1:3) и закончила турнир с серебряными медалями. После завершения ЧМ-2019 «кленовые» провели несколько игр в рамках товарищеского Кубка Шпенглера.

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    В парочке поединков в группе Канада разнесла чешский «Тршинец» (4:1) и швейцарский «Давос» (5:1). А в плей-офф «трехцветные» раздавили клубы ТПС (6:0) и снова «Тршинец» (4:0).

    Латвия

    Минувший чемпионат мира латвийская сборная провалила. В семи играх группового раунда она набрала 9 очков и оказалась пятой в таблице, из-за чего пролетела мимо плей-офф.

    Для выхода в следующий раунд ей не хватило трех баллов, хотя групповой этап Латвия начала уверенно. В первом поединке она разнесла сборную Австрии (5:2).

    Однако позже бордово-белые потерпели поражение от Швейцарии (1:3). А после победы над Италией (3:0) латвийцы слились Чехии (3:6), России (1:3) и Швеции (4:5).

    В последнем матче ЧМ-2019 Латвия разгромила Норвегию (4:1), однако эта встреча ничего не решала. Перед новым турниром команда провела 6 товарняков, в трех из которых сумела победить.

    Прогноз и ставки

    Победа Канады оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу Латвии — 6.05.

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    Канадская сборная соскучилась по большим матчам. А к этому чемпионату мира она подходит в статусе одного из главных претендентов на золото.

    Латвийцы же не впечатлили даже в последних контрольных встречах, где они снесли Латвию U 18 (6:1; 5:1), вырвали победу у Словакии (2:1 ОТ), а затем проиграли той же Словакии (0:1 ОТ) и Швейцарии (0:3; 1:2).

    Поэтому трудно представить, что хозяева ЧМ смогут как-то навредить команде Жерара Галлана. Наши прогноз и ставка — победа Канады к 10-й минуте матча с коэффициентом 2.70.

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