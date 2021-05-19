Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 19 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Команда из Невады в 56 встречах регулярного сезона смогла заработать 82 балла (73.2%), а в итоговой таблице Западного дивизиона она финишировала на втором месте.

В текущем розыгрыше НХЛ «Вегасу» удалось победить в 40 поединках (30 в основное время), а в конце «регулярки» «отбросы» потерпели три поражения в восьми играх.

В одном из неудачных матчей «Голден Найтс» влетели «Аризоне» (0:3), после чего они поквитались с «койотами» (3:2 ОТ). Позже команда Дебура уступила (5:6) и обыграла (3:2 ОТ) «Миннесоту».

Все прогнозы на НХЛ

В следующих поединках «Вегас» разобрался с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ; 4:1), сдался «Колорадо» (1:2) и снес «Сан-Хосе» (6:0). А в первом поединке Кубка Стэнли «отбросы» дома не справились с «Миннесотой» (0:1 ОТ).

«Миннесота»

В своих 56 встречах регулярного первенства коллективу из Сент-Пола удалось заработать 75 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он оказался на четвертом месте.

В текущем розыгрыше НХЛ «Миннесота» завоевала 35 побед. Из них 27 встреч «дикари» вытащили в основное время. Ну а набрала баллы «Минни» в 67% поединков.

Концовку «регулярки» подопечные Дина Эвансона немного смазали, трижды уступив в шести матчах. Сперва ребята из Сент-Пола победили (6:5) и проиграли (2:3 ОТ) «Вегасу».

Затем дважды «дикари» прихлопнули «Анахайм» (4:3 ОТ; 4:3 ОТ) и влетели «Сент-Луису» (0:4; 3:7). А в Кубке Стэнли «Миннесоте» удалось вырвать победу у «Вегаса» (1:0 ОТ).

Прогноз

Победа «Вегаса» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Миннесоты» — 3.20.

Первая игра между этими клубами в Кубке Стэнли получилась напряженной. Команды часто били по воротам, однако единственная шайба залетела благодаря Джоэлю Эрикссону в овертайме.

Этот выезд «Минни» провела удачно, однако теперь «Вегас» будет пытаться взять реванш. Коллективу Эвансона важно внимательнее сыграть в защите, поэтому хозяевам снова предстоит сложная задача. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с форой +1 за 1.62.