В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 12 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичный клуб имеет в резерве 77 очков, добытых в 75 играх «регулярки». В турнирной таблице Восточного дивизиона он идет вторым, отставая от «Питтсбурга» на 2 балла.

30 апреля и 2 мая «Вашингтон» встретился с «Питтсбургом» на своем льду. Оба поединка против нелюбимого соперника «Кэпс» провалили (4:5 ОТ; 0:3).

Позже подопечные Питера Лавиолетта устроили зарубу с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Эти игры запомнились не только драками, но и голевой перестрелкой, из которой столичные ребята вышли победителями (6:3; 4:2).

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Последним на данный момент оппонентом «Вашингтона» была «Филадельфия». В родных стенах «Кэпс» потерпели поражение (2:4) и одержали верх над «Флайерз» (2:1 ОТ).

«Бостон»

Хоккейный клуб из Массачусетса в 55 поединках сезона сумел заработать 73 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Бис» занимают третье место.

Не так давно «Бостон» подарил болельщикам очередную серию побед, которая на сей раз дошла до четырех матчей. Началась она в Пенсильвании, где «Брюинз» обыграли «Питтсбург» (3:1).

Позже дома «мишки» разгромили «Баффало» (5:2; 6:3), а затем в Ньюарке они раскатали «Джерси» (3:0). Во второй стыковой игре с «Девилз» «Брюинз» уступили (3:4 ОТ).

Следующим соперником «Бостона» были «Рейнджерс», которых ребята Брюса Кэссиди обыграли (4:0), а затем сдались им (4:5). В последней встрече «Бис» победили «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Вашингтона» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Бостона» — 2.58.

В грядущем матче ничего турнирно не решится, так как команды закрепились на своих позициях. Теперь они просто доигрывают сезон, зная соперников в плей-офф.

Грядущая встреча может стать репетицией перед 1/8, однако есть вероятность, что в этом поединке соперники не будут излишне выматывать себя. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 3 за 1.63.