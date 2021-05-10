В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Даллас». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В 54 играх регулярного чемпионата клуб из Иллинойса заработал 52 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на шестом месте.

Последняя домашняя победа «Чикаго» состоялась 22 апреля. Тогда «Блэкхокс» одержали верх над «Нэшвиллом» (5:4 ОТ). Позже в «Юнайтед Центре» хозяева проиграли четырежды кряду.

Сперва подопечные Джереми Коллитона уступили «Нэшвиллу» (1:3), а затем крупно влетели «Тампе» (4:7). Еще в двух встречах «дрозды» оказались слабее «Флориды» (3:4 ОТ; 4:5).

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Терять очки «Чикаго» продолжил и на выезде. В двух поединках с «Каролиной» на «PNC-арене» гости из Иллинойса были разгромлены (2:5; 3:6). В третьей игре с «Кейнс» «Би-хокс» вырвали победу (2:1 ОТ).

«Даллас»

Коллектив из Техаса также провел в регулярном первенстве 54 встречи. Набрав 58 очков, команда оказалась на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

27 апреля «Даллас» в родных стенах одержал верх над «Каролиной» (4:3 ОТ), после чего «шерифы» провалили пять следующих поединков, четыре из которых состоялись в гостях.

Сперва в «Американ Эйрлайнс Центре» подопечные Рика Боунесса крупно слились «ураганам» (1:5), а затем был выезд на «Амали Арену», где «Старз» пострадали от «Тампы» (0:3).

Позже «Даллас» проиграл «Нэшвиллу» (0:1 ОТ), «Флориде» (4:5 ОТ) и снова «Тампе» (2:6). А еще в одной дуэли с «молниями» «шерифы» добыли разгромную победу (5:2).

Прогноз

Победа «Чикаго» оценивается в 3.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Далласа» — 2.10.

Лишь в недавнем матче «шерифы» проснулись и разнесли «Тампу». Однако приходить в себя техасцы начали поздно, поскольку в текущем сезоне финалисты Кубка Стэнли пролетают мимо плей-офф.

Однако в парочке оставшихся матчей коллектив Боунесса должен сыграть достойно. Учитывая все проблемы «Чикаго», в гостях «Старз» могут взять очки. Наши прогноз и ставка — победа «Далласа» за 2.10.