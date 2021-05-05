В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Команда из Буффало провела в чемпионате 53 встречи, за время которых накопила 35 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на последнем месте.

Во второй половине апреля «Баффало» провел серию из пяти домашних матчей. Началась она с поединков против «Питтсбурга», в которых «Сэйбрз» проиграли (2:3) и взяли верх (4:2).

Затем на своем льду подопечные Дона Гранато дважды влетели «Бостону» (0:2; 1:5), а в третьей игре они победили «Брюинз» (6:4). Покинув родные стены, «мечи» уступили «Рейнджерс» (3:6; 1:3).

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Еще две неудачи «Баффало» пережил в поединках с «Бостоном» в «ТД Гарден» (2:5; 2:6). А 4 мая «Сэйбрз» в «КиБанк Центре» разобрались с «Айлендерс» (4:2).

«Айлендерс»

Нью-Йоркский клуб обеспечил себе место в плей-офф. В «регулярке» же он провел 52 встречи, заработал 67 очков и опустился на четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

21 апреля «Айлендерс» в «Нассау Колизеум» встретились с «Рейнджерс». В этом дерби ребята с Бруклина добыли убедительную победу (6:1), после которой их ждала серия из трех поражений.

Соперником в упомянутом отрезке был «Вашингтон». Дважды «островитяне» слились «Кэпс» дома (0:1 Б; 3:6), а затем проиграли в столице (0:1).

В следующих поединках подопечные Барри Троца вновь сразились с «Рейнджерс». В этих играх «Айлс» прибили «синерубашечников» (4:0; 3:0). В последнем матче «Айлендерс» влетели «Баффало» (2:4).

Прогноз

Победа «Баффало» оценивается в 4.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Айлендерс» — 1.68.

«Айлс» выполнили свою задачу по выходу в следующий раунд. Теперь они просто доигрывают регулярный сезон, ожидая плей-офф.

Однако дважды терять баллы в матчах с последним клубом «Востока» гости из Нью-Йорка не захотят. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с форой -1 за 1.76.