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    «Рейнджерс» проведут удачный матч против «Кэпс»?

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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    «Рейнджерс» в недавнем матче против «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    В 52 встречах регулярного первенства коллектив с Манхэттена заработал 58 баллов. В зачете Восточного дивизиона он по-прежнему находится на пятой строчке.

    С 14 по 18 апреля «Рейнджерс» завоевали максимум очков в четырех поединках. Соперником «синерубашечников» в упомянутых играх был «Нью-Джерси» (3:0; 4:0; 6:3; 5:3).

    Позже подопечные Дэвида Куинна крупно слились «Айлендерс» (1:6) и потерпели поражение от «Филадельфии» (2:3). Во второй стыковой встрече с «Флайерз» «рейнджеры» оказались сильнее (4:1).

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    Затем в «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» взяли верх над «Баффало» (6:3; 3:1). В последних матчах ребята с Манхэттена дважды крупно влетели «Айлендерс» (0:4; 0:3).

    «Вашингтон»

    Столичная команда провела в чемпионате 51 встречу и заработала 69 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона она сейчас находится на второй позиции.

    С 17 по 25 апреля «Вашингтон» четырежды кряду выступил в гостях. В трех матчах «Кэпс» добыли победы. Сперва они разгромили «Филадельфию» (6:3).

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    • В следующем поединке подопечные Питера Лавиолетта крупно влетели «Бостону» (3:6), а затем дважды в «Нассау Колизеум» они разобрались с «Айлендерс» (1:0 Б; 6:3).

    Третья стыковая игра с «островитянами» прошла в столице. Там «Кэпс» скромно обошлись с гостями (1:0). В последних матчах «Вашингтон» не справился с «Питтсбургом» (4:5 ОТ; 0:3).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Вашингтона» — 2.49.

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    В текущем сезоне «рейнджеры», несмотря на частые потери очков, добыли четыре победы в шести поединках против «Кэпс».

    В финальном этапе «регулярки» от команды Куинна ускользает путевка в плей-офф, но провести очередную уверенную встречу со столичными гостями Нью-Йоркский клуб способен. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.66.

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