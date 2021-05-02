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    Справится ли «Нью-Джерси» с «Филадельфией» в третьем матче подряд?

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси» победил «Филадельфию» в игре 30 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Команда из Пенсильвании находится в таблице Восточного дивизиона на шестом месте. В 50 встречах регулярного первенства она заработала 51 очко.

    Результаты «Филадельфии» отдалили ее от борьбы за плей-офф. «Летчики» в основном проигрывают и лишь иногда могут провести какой-нибудь удачный поединок.

    Недавно на своем льду подопечные Алена Виньо потерпели крупное поражение от «Вашингтона» (3:6), после чего его команда уступила «Айлендерс» (0:1 ОТ).

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    В следующих встречах оранжевые по разу победили (3:2) и проиграли (1:4) «Рейнджерс», а затем взяли верх над «Нью-Джерси» (4:3 Б). Еще в двух матчах против «Джерси» «Филадельфия» осталась без набранных баллов (4:6; 3:5).

    «Нью-Джерси»

    В своих 50 поединках регулярного чемпионата ребята из Ньюарка смогли заработать 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда находится на седьмой строчке.

    Недавно «Нью-Джерси» пережил серию из десяти поражений кряду, которая была начата в матчах против «Питтсбурга» (4:6; 2:5).

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    • Продолжились неприятности для «Девилз» четырьмя поражениями от «Рейнджерс» (0:3; 0:4; 3:6; 3:5). А еще позже подопечные Линди Раффа снова оказались слабее «Питтсбурга» (6:7; 1:5; 2:4).

    Соперником «Нью-Джерси» в трех других играх была «Филадельфия». В первой дуэли «Девс» слились (3:4 Б). А два последних поединка они затащили (6:4; 5:3).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» оценивается в 1.97, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Нью-Джерси» — 3.38.

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    У «Филадельфии» сейчас все настолько печально, что на ее фоне даже кризисный «Джерси» почувствовал себя увереннее.

    В двух очных матчах из трех последних «Девс» победили в 2 шайбы, а в третьей проиграли только по буллитам. В Пенсильвании подопечные Линди Раффа также не должны серьезно оступиться. Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» с форой +1.5 за 1.65.

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