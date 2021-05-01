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    Игра в «Белл Центре» пройдет открыто?

    «Монреаль» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Виннипег»
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    Джоэл Эдмундсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Белл Центре» 1 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монреаль»

    Команда из провинции Квебек, Канада, провела в чемпионате НХЛ 48 матчей и заработала в них 51 балл. В турнирной таблице Северного дивизиона она находится на четвертом месте.

    Последний раз на своем льду «Монреаль» обыгрывал кого-либо 17 апреля. Это была встреча с «Калгари», в которой «Хабс» добыли победу с минимальным перевесом (2:1).

    Затем в «Белл Центре» «славные» крупно влетели «Оттаве» (0:4), после чего провели пять поединков на выезде. Пару раз коллектив Доминика Дюшарма встретился с «Эдмонтоном». В одной игре гости крупно влетели (1:4), а в другой — взяли верх (4:3).

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    Соперником «Монреаля» в трех следующих матчах был «Калгари». В двух поединках «Хабс» слились (2:4; 2:5), а в третьем — победили (2:1). В недавней игре «трехцветные» пострадали от «Торонто» (1:4).

    «Виннипег»

    Канадский клуб из Манитобы провел в «регулярке» НХЛ 49 встреч. В зачете Северного дивизиона он расположился на третьей позиции с 57 баллами в запасе.

    Последние победы в чемпионате «Виннипег» одержал в гостевых поединках. Одна из упомянутых игр состоялась в «Канадиен Тайер Центре», где «Джетс» разобрались с «Оттавой» (3:2).

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    • Позже команда Пола Мориса огорчила «Торонто» на «Скотиабанк Арене» (5:2). Пять недавних матчей «бомбардировщики» провели дома. Но родные стены ни разу не помогли хозяевам заработать очки.

    В «Белл МТС» «Виннипег» крупно проиграл «Эдмонтону» (0:3) и «Торонто» (3:5; 1:4). Затем еще дважды «Джетс» сошлись с «Ойлерз», которым они снова уступили (1:6; 1:3).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Виннипега» — 2.63.

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    К очному поединку соперники подходят не в лучшей форме. Впереди еще много матчей, поэтому пока мечтать о плей-офф им рановато.

    Но от двух конкурентов за высокие места все же следует ждать высокой результативности, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60.

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