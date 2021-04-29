В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Белл МТС» 29 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Канадский клуб из Манитобы провел в регулярном первенстве 48 матчей. В турнирной таблице Северного дивизиона он находится на третьем месте с 57 баллами в копилке.

С 9 по 16 апреля «Виннипег» провел пять встреч подряд в гостях. В четырех играх «Джетс» выступили успешно. На чужом льду они разобрались с «Монреалем» (4:2; 5:0), уступили «Оттаве» (2:4) и победили «сенаторов» (3:2), а также разгромили «Торонто» (5:2).

После этого команда Пола Мориса вернулась домой, однако результаты «бомбардировщиков» в «Белл МТС» стали хуже. В четырех недавних встречах они потерпели поражения.

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Сперва «Виннипег» крупно слился «Эдмонтону» (0:3), а затем дважды уступил «Торонто» (3:5; 1:4). В последнем на сегодня матче «Джетс» снова серьезно пострадали от «Ойлерз» (1:6).

«Эдмонтон»

Команда из провинции Альберта сыграла в 46 поединках регулярного первенства. На данный момент она закрепилась на второй строчке с 58 очками.

Как и у «Виннипега», у «Эдмонтона» также недавно была гостевая серия из пяти матчей. В трех встречах на чужом льду «нефтяники» смогли победить.

Но в первом поединке упомянутого отрезка «Ойлерз» уступили «Монреалю» (2:3 ОТ). Затем коллектив Дэйва Типпетта разобрался с «Оттавой» (4:2; 3:1), крупно влетел «Калгари» (0:5) и разгромил «Виннипег» (3:0).

Вернувшись в «Роджерс Плейс», «Эдмонтон» по разу победил (4:1) и проиграл (3:4) «Монреалю». А в последнем матче «Ойлерз» разнесли «Виннипег» (6:1).

Прогноз

Победа «Виннипега» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Эдмонтона» — 2.45.

В «Белл МТС» состоится очередная встреча двух соперников, максимально приближенных к лидерам в таблице Северного дивизиона.

В пяти последних очных матчах сильнее был «Эдмонтон». Такой расклад личных игр не может удовлетворять «Джетс», поэтому они хотели бы дома разобраться с «нефтяниками». Наши прогноз и ставка — «Виннипег» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.25.