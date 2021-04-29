В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

В турнирной таблице Западного дивизиона эта калифорнийская команда находится на седьмом месте. В 46 матчах регулярного первенства она набрала 42 балла.

Последние встречи в гостях «Лос-Анджелес» провел 10 и 11 апреля. И даже тогда родной штат «Кингз» не покидали. В «САП Центре» они пару раз встретились с «Сан-Хосе», где проиграли (2:5) и победили (4:2) «изумрудных».

Шесть следующих матчей прошли в «Стейплс Центре». На своем льду команда Тодда Маклеллана добыла всего две победы. Сперва она дважды слилась «Вегасу» (2:4; 2:6).

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Затем «монархи» разобрались с «Анахаймом» (4:1), после чего проиграли «Миннесоте» (2:4) и «Аризоне» (0:4). В последней встрече «Лос-Анджелес» раскатал «Анахайм» (4:1).

«Анахайм»

Другой коллектив из Калифорнии принял участие в 49 встречах регулярного первенства, в ходе которых сумел насобирать всего 35 баллов. В зачете Западного дивизиона он занимает восьмую строчку.

Последние победы в чемпионате «Анахайм» одержал 13 и 15 апреля. Это были матчи с «Сан-Хосе», которые состоялись в «САП Центре». Обе игры «утки» затащили с крупным счетом (4:0; 4:1).

С момента тех побед подопечные Далласа Экинса провели еще пять поединков и остались без очков во всех пяти. Серия поражений стартовала со встреч против «Вегаса» (0:4; 2:5).

В следующем матче «утки» слились «Лос-Анджелесу» (1:4), а затем в очередной раз пострадали от «Вегаса» (1:5). В последнем поединке «Анахайм» снова крупно влетел «Кингз» (1:4).

Прогноз

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Анахайма» — 3.19.

К очередной игре аутсайдеров из одного штата «Анахайм» подходит с более печальными результатами. «Утки» проиграли пять предыдущих матчей с разницей в 3+ шайбы и пропустили минимум 4 гола.

«Кингз» также присутствовали в списке тех, кто недавно сумел разгромить «Анахайм». С подобным сценарием развернется их следующая встреча в «Стейплс Центре». Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» с форой -1 за 2.21.