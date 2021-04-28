В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Матч пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 49 встречах регулярного первенства хоккеисты с Манхэттена сумели заработать 56 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда находится на пятой позиции.

12 апреля «Рейнджерс» в «Нассау Колизеум» потерпели поражение в дерби с «Айлендерс» (2:3 ОТ). После этого поединка «синерубашечников» ждало затяжное противостояние с «Нью-Джерси».

Однако в каждой из четырех встреч с «Девилз» подопечные Дэвида Куинна оказались сильнее (3:0; 4:0; 6:3; 5:3). А прервалась победная серия «рейнджеров» еще в одной битве Нью-Йоркских клубов (1:6).

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Вернувшись в «Мэдисон Сквер Гарден», «Рейнджерс» дважды встретились с «Филадельфией». В этих матчах «синерубашечники» проиграли (2:3) и победили (4:1). В последнем поединке «рейнджеры» разделались с «Баффало» (6:3).

«Баффало»

Коллектив из Буффало также провел в чемпионате 49 матчей и заработал в них всего 33 балла. В зачете Восточного дивизиона он находится на восьмом месте.

Последняя гостевая победа была завоевана «Баффало» 16 апреля. В тот день «Сэйбрз» разгромили «Вашингтон» (5:2), после чего провели пять поединков кряду на своем льду.

Сперва в «КиБанк Центре» подопечные Дона Гранато уступили (2:3) и взяли верх над «Питтсбургом» (4:2). А затем «мечи» дважды слились «Бостону» (0:2; 1:5).

Третья стыковая игра с «Брюинз» оказалась для «Баффало» удачной (6:4). Покинув родные стены, «Сэйбрз» отправились в Нью-Йорк, где в «Мэдисон Сквер Гарден» не справились с «Рейнджерс» (3:6).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Баффало» — 4.38.

Команда Дэвида Куинна еще имеет шансы на плей-офф. Ей нужно набирать очки в каждой встрече и надеяться на потери «Бостона», с которым «рейнджерам» предстоит сразиться дважды в конце «регулярки».

Но пока «синерубашечникам» следует подумать о соперничестве с «Баффало» и сыграть удачно во второй встрече кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с коэффициентом 1.66.