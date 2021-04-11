В пятом матче финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанский клуб в регулярном чемпионате оказался первым на «Востоке». Выйдя в плей-офф, «коты» провели восемь поединков кряду без поражений.

На стадии 1/4 финала конференции «Ак Барс» встретился с «Торпедо». Самым серьезным в этой дуэли оказался стартовый поединок, где зеленые взяли верх в овертайме (2:1 ОТ).

Позже команда Дмитрия Квартальнова добыла три крупных победы (4:1; 4:0; 4:1). Четырежды кряду казанцы прихлопнули и «Салават Юлаев» в полуфинале (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

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В финале конференции «Ак Барс» бьется за выход дальше с «Авангардом». В двух поединках «коты» уступили (1:3; 0:2), а в паре следующих матчей они выиграли (2:1; 2:1).

«Авангард»

Омичи в регулярном сезоне заняли вторую строчку в Восточной конференции, а в первом плей-офф раунде они попали на «Автомобилист». В стартовых играх в Балашихе «ястребы» взяли верх (3:0; 4:3).

Позже в Екатеринбурге «Авангард» уступил (1:2) и добыл еще одну победу (4:3 ОТ). Выиграли ребята из Омска и в пятой встрече (3:1). Соперником «ястребов» в полуфинале «Востока» оказался «Металлург» Мг.

В дебютном поединке «Авангард» потерпел крупное поражение (2:5). Далее ребята Боба Хартли дважды взяли верх (2:1 ОТ; 3:0) и снова уступили с разгромным счетом (1:7).

В решающих матчах «Авангард» также выглядел уверенно (4:0; 5:1). В финале конференции «ястребы» дважды обыграли «Ак Барс» (3:1; 2:0), после чего пережили пару неудач (1:2; 1:2).

Прогноз

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.97, ничья — в 3.92, а на победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 3.62.

Омский клуб, ведя в серии 2:0, растратил свое преимущество и позволил казанцам восстановить равенство.

Возможно, недавние поражения заставят команду Хартли вернуться в игру, благодаря чему гости на «Татнефть-Арене» проведут уверенный матч. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 1.5 за 1.76.