В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 5 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Команда из провинции Альберта, Канада, в 38 встречах регулярного сезона набрала 35 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона она располагается на шестой позиции.

В одной из последних встреч с «Торонто», которая состоялась 20 марта, «Калгари» добыл победу (4:3), после чего «огоньки» потерпели четыре поражения в основное время.

В одном из матчей данного отрезка «Флеймз» влетели «Торонто» (0:2). Позже коллектив Дэррила Саттера дважды слился «Оттаве» (1:2; 1:3) и проиграл «Виннипегу» (2:3).

Все прогнозы на НХЛ

Еще в одной дуэли с «Джетс» «Калгари» одержал победу (4:2), а 30 марта «огоньки» были разгромлены «бомбардировщиками» (1:5). В недавнем поединке команда Саттера уступила «Эдмонтону» (2:3).

«Торонто»

Канадская команда из Торонто, провинция Онтарио, в 37 матчах регулярного сезона заработала 51 очко. В турнирной таблице Северного дивизиона она лидирует.

С 14 по 20 марта «Торонто» трижды кряду потерял баллы. Неприятный отрезок начался с крупного поражения от «Виннипега» на своем льду (2:5).

После неудачной игры с «Джетс» «листочки» влетели «Оттаве» (3:4) и «Калгари» (3:4). А еще в одной дуэли с «огоньками» команда Шелдона Кифа одержала победу (2:0).

Далее «Торонто» обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ) и «Эдмонтон» (4:3 ОТ). В другой встрече с «Ойлерз» «кабаны» уступили (2:3 ОТ). В недавних матчах ребята Кифа взяли верх над «Виннипегом» (3:1; 2:1 Б).

Прогноз

Победа «Калгари» оценивается в 2.74, ничья — в 4.56, а на победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.26.

Смена тренера пока не идет на пользу «Калгари». Более того, при Саттере «огоньки» опустились на шестую строчку.

«Флеймз» стали второй самой пропускающей командой на «Севере». В игре с лидерами они снова могут отлететь с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.70.