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    В «Калгари» команды проведут «верховой» матч?

    «Калгари» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2021 года

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    Бретт Ритчи
    В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 5 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    Команда из провинции Альберта, Канада, в 38 встречах регулярного сезона набрала 35 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона она располагается на шестой позиции.

    В одной из последних встреч с «Торонто», которая состоялась 20 марта, «Калгари» добыл победу (4:3), после чего «огоньки» потерпели четыре поражения в основное время.

    В одном из матчей данного отрезка «Флеймз» влетели «Торонто» (0:2). Позже коллектив Дэррила Саттера дважды слился «Оттаве» (1:2; 1:3) и проиграл «Виннипегу» (2:3).

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    Еще в одной дуэли с «Джетс» «Калгари» одержал победу (4:2), а 30 марта «огоньки» были разгромлены «бомбардировщиками» (1:5). В недавнем поединке команда Саттера уступила «Эдмонтону» (2:3).

    «Торонто»

    Канадская команда из Торонто, провинция Онтарио, в 37 матчах регулярного сезона заработала 51 очко. В турнирной таблице Северного дивизиона она лидирует.

    С 14 по 20 марта «Торонто» трижды кряду потерял баллы. Неприятный отрезок начался с крупного поражения от «Виннипега» на своем льду (2:5).

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    • После неудачной игры с «Джетс» «листочки» влетели «Оттаве» (3:4) и «Калгари» (3:4). А еще в одной дуэли с «огоньками» команда Шелдона Кифа одержала победу (2:0).

    Далее «Торонто» обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ) и «Эдмонтон» (4:3 ОТ). В другой встрече с «Ойлерз» «кабаны» уступили (2:3 ОТ). В недавних матчах ребята Кифа взяли верх над «Виннипегом» (3:1; 2:1 Б).

    Прогноз

    Победа «Калгари» оценивается в 2.74, ничья — в 4.56, а на победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.26.

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    Смена тренера пока не идет на пользу «Калгари». Более того, при Саттере «огоньки» опустились на шестую строчку.

    «Флеймз» стали второй самой пропускающей командой на «Севере». В игре с лидерами они снова могут отлететь с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.70.

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