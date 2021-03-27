В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 27 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Ред Уингз» сыграли в 34 поединках регулярного чемпионата и набрали в них всего 24 очка. В таблице Центрального дивизиона команда из Мичигана занимает восьмое место.

Пару недель назад «Детройт» сотворил две сенсации, обыграв двух лидеров дивизиона. Сперва у себя дома «крылышки» хлопнули «Тампу-Бэй» (6:4).

А после проигранной встречи «Каролине» (1:2) команда Джеффа Блашилла смогла взять у «Кейнс» реванш (4:2). Позже красно-белые бонусом еще и прихлопнули «Даллас» (3:2).

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Но в трех недавних матчах «Детройт» остался без очков, забив всего 1 гол. Коллектив Блашилла уступил «Далласу» (0:3) и два раза влетел «Нэшвиллу» (0:2; 1:7).

«Коламбус»

Команда из Огайо в 34 матчах регулярного сезона заработала 34 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на пятой позиции.

У «Коламбуса» в последнее время результаты непредсказуемые. В поединках с одними и теми же соперниками «мундиры» могут сыграть удачно, а могут и провалить встречу.

К примеру, недавно ребята Джона Тортореллы дважды зарубились с «Далласом». В одном домашнем матче «Блю Джекетс» взяли верх (4:3 ОТ), а в другом — сдались «шерифам» (1:2 Б).

Похожий сценарий был и в четырех поединках с «Каролиной». Пару встреч «Коламбус» обернул в свою пользу (3:2 ОТ; 3:2 Б). Но позже «мундиры» два раза проиграли (0:3; 3:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Детройта» оценивается в 3.36, ничья — в 4.52, а на победу «Коламбуса» букмекеры дают коэффициент 1.97.

После неплохого отрезка, в котором чаще были победы, «Детройт» принялся за старое и начал проваливать поединки, практически не забивая при этом.

«Коламбус» же, несмотря на кривую игру, еще будет биться за топ-4. Но для этого им нужно всегда вытаскивать очки в подобных матчах. И даже против «крылышек» им стоит действовать осторожно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.62.